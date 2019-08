Gelungener Auftakt zum Isernhagener Schützenfest: Mit dem Eintreffen der Festumzüge füllte sich am Sonnabendnachmittag wieder der Festplatz an der Hagenstraße. Am Abend feierten Hunderte bei Chartmusik und Partysongs. Die Organisatoren kritisieren derweil ständig neue Auflagen.