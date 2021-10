Isernhagen

Gut zwei Jahre hat es gedauert: Im November 2019 entschied der Rat, ein umfassendes Konzept für die Gemeinde Isernhagen zu erarbeiten, das die Ziele und Wünsche an die Entwicklung der sieben Ortsteile bis zum Jahr 2030 bündeln sollte. Jetzt liegt das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek) in seiner finalen Fassung vor. Auf insgesamt 135 Seiten hat das Planungsbüro zusammengestellt, was sich die Isernhagenerinnen und Isernhagener wünschen.

Tausende Bürger beteiligen sich mit Wünschen und Anregungen

Noch nie hatten die Bürgerinnen und Bürger bei so einem Großprojekt so viel Mitspracherecht. Tausende nahmen an einer gemeindeweiten Umfrage teil, arbeiteten in Workshops zu jedem einzelnen Ortsteil mit und nutzten die Chance, Zwischenergebnisse online kritisch zu begleiten und zu kommentieren – und das mitten in der Corona-Pandemie, die persönliche Diskussionsrunden und Beteiligungsformate unmöglich machte. Der alte Rat bekommt das Konzept nur noch zur Kenntnis, Feinschliff und Beschluss sollen vom neu gewählten Gremium erfolgen. Wer sich den Entwurf anschauen möchte, findet ihn online im Bürgerinformationssystem auf der Tagesordnung des Rates am Donnerstag, 14. Oktober.

Jedes Dorf hat sein eigenes Profil

Für jedes Dorf findet sich im Isek-Entwurf ein eigenes Profil mit detaillierter Statistik und Perspektiven für die Zukunft. Altwarmbüchen, H.B. und Kirchhorst gehören beispielsweise zu den Ortsteilen, die in den nächsten Jahren wachsen sollen. Das gilt für Wohngebiete, aber auch Leerstände in den Gewerbegebieten müssten im Auge behalten werden, heißt es im finalen Entwurf. Für das neue Hallenbad in Altwarmbüchen ist das Grundstück südlich des Schulzentrums am Helleweg auserkoren.

Für die Altdörfer F.B., K.B. und N.B. stehen derweil keinen neuen Siedlungen im Konzept. Dort gehe es vielmehr darum, den Charakter des Straßendorfes zu erhalten, den Verkehr zu beruhigen, den öffentlichen Nahverkehr zu optimieren und die Aufenthaltsqualität an zentralen Orten zu verbessern. Wie sich Nahversorger halten lassen oder wo ein Dorfladen sinnvoll sind, haben die Planer ebenfalls ermittelt.

Wenn auch keinen Einkaufsladen, so empfiehlt das Isek für die Gartenstadt Lohne beispielsweise, ein Grundstück oder eine Freifläche für eine Kleingastronomie oder einen Kiosk vorzuhalten. In Neuwarmbüchen sollten wieder eine Gestaltungssatzung die Innenentwicklung steuern und ein deutlich erkennbarer Ortskern entwickelt werden.

Von Carina Bahl