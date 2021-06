Isernhagen F.B.

Bevor das Konzert startet, richtet Sänger Omid Bahadori zunächst einen Gruß an das Publikum. „Es war eine lange Durststrecke, wir sind froh, dass wir hier auftreten dürfen“, ruft er emotional berührt ins Mikrofon. In diesen Tagen geht es wohl nicht nur ihm so, nach den langen Monaten des coronabedingten Lockdowns ist den Menschen die Freude über die Lockerungen buchstäblich ins Gesicht geschrieben. So auch am Sonnabend im Friedenshain in Isernhagen: Im Park des alten Naturkundemuseums hat der Kunstverein für Burgwedel und Isernhagen zu einem Open-Air-Konzert geladen. Er präsentiert an diesem Abend das mongolisch-iranische Ensemble Sedaa.

Zwei Konzert im Friedenshain, beide sind ausverkauft

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nahmen das Angebot an und steuerten mit dem Fahrrad das ganz besondere Grundstück von Michael Hapke an. Um möglichst alle interessierten Personen in den Genuss der vibrierenden Untertongesänge, den Kehlgesang Hömii sowie die Klänge der Pferdekopfgeige Morin Khuur kommen zu lassen, hat der Kunstverein extra zwei Konzerte veranstaltet. Und siehe da: Beide waren ausverkauft. Jeweils 50 Personen meldeten sich frühzeitig an und warteten gespannt. „Es klingt außergewöhnlich, wir lassen uns überraschen“, sagt ein Ehepaar aus Burgwedel im Vorfeld. Eine Stunde später und nur wenige Augenblicke nach dem letzten gespielten Akkord der Musikgruppe, sind alle begeistert.

Alle 50 Karten waren an diesem Abend ausverkauft. Quelle: Niklas Borm

Stefan Rautenkranz, Vorsitzender des Kunstvereins für Burgwedel und Isernhagen, teilt die Glückseligkeit seiner Zuschauerinnen und Zuschauer. „Es ist eine tolle Kulisse und war seinen Aufwand wirklich wert“, sagt er stolz. Es sei außerdem schön, die paradiesische Gartenanlage dafür nutzen zu können. Er konnte Besitzer Michael Hapke schließlich vom geplanten Konzept überzeugen und die Räumlichkeiten für die Beiträge zum Klangkunstfestival IntraRegionale 2021 gewinnen. „Die Leute so froh zu sehen, das macht einen auch glücklich“, sagt Hapke. Dennoch soll die IntraRegionale auf seinem Grundstück eine Ausnahme bleiben. Der Friedenshain bleibt damit ein Geheimtipp, der nur selten noch für die Öffentlichkeit seine Türen öffnet.

Klanginstallation ist noch bis zum 18. Juli zu sehen

Im Zuge des Festivals haben Interessierte noch bis Sonntag, 18. Juli, die Möglichkeit, im Friedenshain die Klanginstallation „glazed emergence“ des japanisch-deutschen Künstlerduos Walter Zurborg und Tamaki Watanabe zu besichtigen. An sechs Sonntagen können sie die Konstruktion begutachten. Drei Mini-Ventilatoren lassen fünf kleine Styropor-Dreiecke stetig im Wind tanzen, welche wiederum das skulpturartige Geflecht aus Fiberglas, an dem sie hängen, bewegen. Die darauf angebrachten Messingröhrchen schlagen in zufälliger Reihenfolge fünf Gitarrensaiten an, deren Klang im Raum verteilte Lautsprecher ausgeben. Alle Informationen dazu gibt es online auf https://intraregionale.org. Das nächste Konzert findet im Friedenshain am Sonnabend, 17. Juli, statt. Dann stehen beim „WandelKonzert“ Rezitation, Gesang, Piano, Alphorn und Harfe auf dem Programm.

So sieht die Klangkonstruktion des japanisch-deutschen Duos aus. Quelle: Niklas Borm

Von Niklas Borm