Isernhagen

Der Isernhagenhof hat sich Ende vergangener Woche erneut in ein Impfzentrum verwandelt: Auch die zweite Impfung bot die Gemeinde ihrem Kita-Personal in der Veranstaltungsscheune in F.B. an. Ein mobiles Impfteam war im Einsatz. Die Kindertagesstätten mussten dafür am Freitag geschlossen bleiben – dafür haben dann Mitte Mai 80 Prozent aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Isernhagener Kitas den vollen Impfschutz vor dem Coronavirus.

Lesen Sie auch: Johanniter betreiben Corona-Schnelltestzentrum im Isernhagenhof

Für die Gemeinde ist das ein weiterer Schritt zurück zur Normalität. „So ist sowohl der Schutz der Mitarbeitenden als auch der Kinder um ein Vielfaches erhöht und das Ziel, wieder eine sehr zuverlässige und sorgenfreie Betreuung in den Kitas anbieten zu können, ein Stück näher“, heißt es aus dem Rathaus. Geimpft wurden nicht nur die pädagogischen Fachkräfte, sondern auch andere Mitarbeiter der Kitas – wie Küchen- und Reinigungspersonal. Die Gemeinde bedanke sich bei den Eltern für das Verständnis für die erneute Schließung. Auch zum ersten Impftermin im Isernhagenhof vor einigen Wochen war die Notbetreuung in den Kitas nicht möglich gewesen.

Keine Quarantäne mehr für zweifach geimpfte Erzieherinnen

Aktuell sind die Kitas in Isernhagen grundsätzlich noch geschlossen. Nur eine Notbetreuung mit einer Maximalbelegung von 50 Prozent pro Gruppe ist erlaubt. Die Plätze sind alle restlos vergeben, neue Anträge gibt es dennoch weiterhin. Der Impfschutz der Erzieher und Erzieherinnen wird laut Gemeinde nun zu einer noch verlässlicheren Betreuung führen können: „Durch die landesrechtlichen Regelungen ist dann bei einem Positiv-Fall in der Kita für die Kita-Kräfte keine Quarantäne mehr notwendig.“

Die Kita-Mitarbeiter, die bisher noch nicht geimpft sind, weil sie dies beim ersten Termin im Isernhagenhof noch abgelehnt hatten oder verhindert waren, können sich im Impfzentrum in Laatzen oder bei ihrem Hausarzt mit Hinweis auf ihre berufliche Tätigkeit einen Termin besorgen.

Von Carina Bahl