Kirchhorst

Isernhagens Ortsteil Kirchhorst wird kräftig wachsen. Die Regionsversammlung hat in dieser Woche beschlossen, die rund zwölf Hektar große Fläche, die sich südlich der Ortsdurchfahrt zwischen Stelle und Kirchhorst befindet, für eine Siedlungsentwicklung freizugeben. Die Fläche musste dafür aus dem sogenannten Vorranggebiet Freiraumsicherung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) herausgenommen werden. Genau für diesen Schritt gab es jetzt grünes Licht.

Pläne gibt es seit 2016

Bereits 2016 hatte Unternehmer Daniel Berkemeier erstmals seine Pläne für die „Neue Dorfmitte“ auf eben dieser Fläche öffentlich vorgestellt. Ein Dorfgemeinschaftshaus, Gastronomie und ein kleines Baugebiet waren seine Ideen für die circa 1,9 Hektar der Fläche. Die St.-Nikolai-Kirchengemeinde, Eigentümerin des Grundstücks, hatte für dieses Projekt auch einem Verkauf zugestimmt. Doch schnell wurde klar: So einfach würde das Vorhaben nicht umgesetzt werden können. Durch die Festlegung im RROP war an eine Bebauung an dieser Stelle unzulässig.

335 Wohneinheiten könnten entstehen

Für gerade einmal 1,9 Hektar hätte die Region auch keine Änderung des RROPs in die Wege geleitet. Die Gemeinde musste daher die Herausnahme der kompletten zwölf Hektar großen Fläche aus dem Vorranggebiet beantragen – und letztlich auch eine grobe Planung beziehungsweise Absichtserklärung entwerfen, was im Lückenschluss zwischen Kirchhorst und Stelle denn einmal entstehen könnte. Das Ergebnis: 335 Wohneinheiten in Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern sowie 50 Einfamilienhäuser könnten auf dem kommunalen Bauland zuzüglich zur „Neuen Mitte“ im vorderen Bereich zur Steller Straße hin gebaut werden.

Dieses Konzept reichte der Region nun offenbar aus – einem Beschluss stand nichts mehr im Wege. Auch den 2018 für Kirchhorst erstellten Dorfentwicklungsplan zieht die Region in ihrer Begründung heran. Dieser habe den Bedarf an weiteren Wohnflächen und Flächen für den Gemeindebedarf in Kirchhorst belegt.

Zeitplan für die Umsetzung steht noch nicht

Doch wie geht es jetzt weiter? Auf Nachfrage teilt die Region mit, dass der Beschluss Anfang Januar zur Genehmigung beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser vorgelegt werde. Mit der Genehmigung und Veröffentlichung im Amtsblatt, die die Herausnahme der Fläche rechtskräftig werden lasse, sei im April oder Mai zu rechnen. „Die Gemeinde Isernhagen könnte jetzt schon die Bauleitplanung einleiten“, sagt Regions-Sprecher Klaus Abelmann.

So schnell wird das aber nicht passieren, wie Isernhagens Bauamtsleiterin Heike Uphoff betont. Zwar stünden im Haushalt 2021 Mittel für die Planung bereit, jedoch bräuchte es dafür erst einen Haushaltsbeschluss. Der Rat hat diesen gerade erst auf März verschoben. Um den Lückenschluss bebauen zu können, brauche es zudem eine Änderung des Flächennutzungsplanes und einen Bebauungsplan – in den nächsten Jahren werden die Bagger somit definitiv noch nicht anrücken.

Wann und wie viele der möglichen 335 Wohneinheiten die Gemeinde überhaupt entwickeln wird, ist ebenfalls noch unklar. Ein Zeitplan war keine Bedingung der Region. Alle Details werden die Politiker nun beraten und entscheiden müssen – nicht zuletzt, um auch die Kitas und Schulen in Kirchhorst nicht mit einem zu großen Bevölkerungszuwachs zu überlasten. Unumstritten ist das Vorhaben so oder so nicht. In den vergangenen Jahren hatte es deutliche Kritik an den Plänen gegeben. Eine Unterschriftenliste dagegen mit mehr als 500 Unterzeichnern wurde bei der Region eingebracht – erfolglos.

Von Carina Bahl