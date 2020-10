Altwarmbüchen

Ruhig sitzt Yüksel Adigüzel an seinem Arbeitsplatz unterhalb der Rolltreppe im A2-Center. In einer Hand hält er auf der Arbeitsplatte das Gehäuse einer Uhr fest, in der anderen hält er eine Pinzette und setzt die Kleinteile wieder zusammen. Nach dem Ausatmen muss der Mitarbeiter beim Schlüsselschnelldienst Sprint gelegentlich einen kurzen Moment verharren. „Die Brille beschlägt immer wieder mal“, sagt er und deutet kurz auf sein Gesicht. Unterhalb der Brille trägt er einen Mund-Nasen-Schutz. So, wie es seit dem 9. Oktober behördlich vorgeschrieben ist. „Das macht die Arbeit nicht einfacher. Aber es ist in Ordnung. Schließlich geht es um meine Gesundheit und die der anderen Menschen.“

Wie Adigüzel sehen es die meisten Mitarbeiter und Verkäufer in den Geschäften im A2-Center in Altwarmbüchen sowie im Gewerbegebiet ringsherum an diesem Wochenende. Nahezu alle halten sich an die Vorgaben. Nur vereinzelt gibt es Ausnahmen, wenn man durch die Geschäfte spaziert. In einem großen Möbelhaus berät ein Mitarbeiter einen Kunden und bedeckt dabei gerade einmal noch die Lippen mit seiner Maske. In einem anderen Geschäft ist eine Mitarbeiterin gänzlich ohne Maske unterwegs. Keins der beiden Geschäfte ist für eine Stellungnahme bereit. Doch es sind auch die Ausnahmen an diesem Sonnabend.

Anzeige

Keine Maskenpflicht , wenn es eine Schutzwand gibt

Im A2-Center ist Muhammed Al-Zein erleichtert, dass er während der Arbeitszeit keine Maske tragen muss. Der Vodafone-Mitarbeiter hat auf seinem Arbeitsplatz eine Plexiglasscheibe aufgestellt. „Das ist schon erleichternd“, sagt er. Wenn ein Kunde es wünsche, würde er allerdings umgehend auch sein Gesicht bedecken. „Das ist ja selbstverständlich“, sagt er. Dafür liegt eine Maske direkt neben der Computermaus griffbereit. „Es wäre aber schon hart, die ganze Zeit damit zu arbeiten“, sagt Al-Zein.

Den O2-Mitarbeitern Marvin Post (von links), Deniz Altinisik und Albes Rexhepallari fällt das Atmen unter der Maske nach langen Beratungsgesprächen manchmal schwer. Quelle: Mark Bode

Das kann Albes Rexhepallari bestätigen. Er ist beim Mobilfunkanbieter O2 beschäftigt, der sich zwei Geschäftsräume weiter in der Shoppingmall niedergelassen hat. „Abends habe ich oft keine Lust mehr zu reden“, sagt er. „Es ist ganz schön erschöpfend, wenn man 20 Minuten einen Kunden durch die Maske beraten muss.“ Er müsse lauter sprechen, erfahrungsgemäß komme zudem nicht jeder Satz deutlich beim Gegenüber an. Entsprechend wiederhole er sich regelmäßig. Trotz aller Nachteile, Rexhepallari betont deutlich: „Ich halte den Mundschutz für Kunden und Mitarbeiter für eine gute Regelung.“ Nur wenn kein Kunde im Geschäft ist, nehme er die Maske auch mal ab.

Im Modegeschäft tragen die Mitarbeiter schon seit Mai Maske

Das erlaubt Julia Schönfeld, Filialleiterin bei CB Mode, ihren Mitarbeitern nicht. „Bei uns gilt schon seit der Wiederöffnung im Mai eine Maskenpflicht für alle“, sagt sie. Lediglich in den Sommermonaten, als die Corona-Infektionszahlen stark rückläufig waren, durften sich die Verkäufer die Masken kurzzeitig abnehmen, wenn keine Kunden in der Nähe waren. „Ich mache mir natürlich Sorgen um die Mitarbeiter und Kunden“, sagt Schönfeld. „Natürlich ist es mit Maske doof, wenn man Ware einräumt. Das ist schon körperlich anstrengend“, ergänzt sie. Alle im Team könnten sich ihre Pausen frei einteilen. Wenn jemand frische Luft braucht, könne man sich ein paar Minuten herausnehmen. „Das sehe ich locker“, sagt die Filialleiterin.

Ewelina Bosmann trägt während der Arbeit eine Weste, mit der sie die Kunden auf den erforderlichen Abstand hinweist. Quelle: Mark Bode

Mitarbeiterin Ewelina Bosmann hat in den vergangenen Monaten schon festgestellt, dass das Arbeiten mit Maske nicht einfach sei. „Aber wir müssen uns anpassen und dafür sorgen, dass wir das Virus möglichst unbeschadet überstehen“, sagt sie. „Es gibt Schlimmeres. Es ist besser, als krank zu werden.“ Sie mache sich aufgrund der stark gestiegenen Infektionen in der Region dennoch „große Sorgen“ um ihre Gesundheit. Um die Kunden daran zu erinnern, ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten, trägt sie eine gelbe Warnweste mit einem Schriftzug.

„Stickig“ und „blöd“: Schmuckverkäuferin hat dennoch Verständnis

„Unter der Maske kann es schon stickig werden. Es ist blöd, immer was vor dem Gesicht zu haben. Das Schminken kann ich mir derzeit fast sparen“, sagt Gül Alptekin, die im Modeschmuckgeschäft Bijou Brigitte Ware in die Regale räumt. Wenn sie kassiert, kann sie aufgrund einer aufgestellten Plexiglasscheibe den Mundschutz abnehmen, ansonsten setze sie ihn immer auf. „Ich habe Verständnis dafür, dass auch Verkäufer Mund und Nase bedecken sollen“, sagt sie.

Center-Manager Christian Krause befürwortet das generelle Tragen von Masken in den Geschäften. „Ich kann verstehen, dass es bei einer Acht-Stunden-Schicht auf Dauer schwierig ist. Doch es ist ein Schutz für die Mitmenschen“, sagt er. Er wünsche sich hierzulande eine ähnliche Mentalität wie in Asien und regt an, nach dem Ende der Corona-Pandemie nicht gänzlich auf eine Maske zu verzichten. „Ich fände es gut, mal darüber nachzudenken, ob man nicht beispielsweise zu Grippezeiten auf öffentlichen Plätzen einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollte.“

Auch wenn ihm bei der Arbeit öfter die Brille beschlägt, Yüksel Adigüzel vom Schlüsselschnelldienst Sprint im A2 Center nimmt die Einschränkung klaglos hin. Quelle: Mark Bode

Im A2-Center ist es hingegen noch gar nicht allen Kunden aufgefallen, dass eine Maske inzwischen Pflicht für die Verkäufer ist. „Das habe ich noch gar nicht gemerkt“, sagt Dominic Krenz aus Burgwedel. Er hält es aber für eine sinnvolle Regelung: „Ich schütze damit nicht nur mich, sondern auch andere. Augen zu und durch.“ Nicole Beste aus Celle hält es ebenfalls für eine gute Entscheidung der Politik. Ihr persönliches Sicherheitsgefühl beim Einkaufen habe sich dadurch aber nicht geändert. „Ich fühle mich sowieso sicher“, sagt sie.

Von Mark Bode