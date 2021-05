Am Hufeisensee in Isernhagen H.B. und am Landwehrdamm in Richtung Kiesteich gibt es immer wieder wilde Müllhalden. Über Pfingsten haben Unbekannte gleich eine ganze Anhängerladung entsorgt. Die Firma Papenburg setzt 1000 Euro Belohnung aus für den Hinweis, der zum Täter führt.