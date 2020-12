Isernhagen

Eine „einmalige Chance“ nannte Bürgermeister Arpad Bogya zum Start die Teilnahme an der größten Bürgerbefragung in Isernhagen aller Zeiten. Unter der Fragestellung „Wie soll sich Isernhagen bis 2030 entwickeln?“ hatten alle Bürger die Möglichkeit, in einem umfassenden Fragebogen zu fünf Themengebieten ihre Wünsche für die Entwicklung des eigenen Ortsteils und der Gemeinde kundzutun. Und diese Chance haben sehr viele Einwohner genutzt. „Mehr als 2000 Isernhagener haben mitgemacht“, sagt Bauamtsleiterin Heike Uphoff. Das sei sehr viel im Vergleich zu anderen Umfragen. „Die Planer sind damit auch mehr als zufrieden.“

Umfrage dient dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Die Umfrage erfolgte hauptsächlich online – die Gemeinde hatte Postkarten an alle Haushalte verschickt mit einem QR-Code und dem Link. „80 bis 90 Isernhagener haben zudem das Angebot genutzt, sich den Fragebogen ausgedruckt zuschicken zu lassen“, sagt Uphoff. Auch das zeige das immense Interesse der Bürger an der Erhebung. Die Umfrage ist Teil der Erstellung des sogenannten Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das die Gemeinde im nächsten Jahr auflegen und politische beschließen möchte. Die Ziele, die darin für die Entwicklung Isernhagens bis 2030 formuliert sind, basieren dann zu einem großen Teil auf den Wünschen der Isernhagener.

Bürgerbeteiligung ist Pflicht

Aktuell läuft die Auswertung der Umfrage. Auf den ersten Blick scheine die Beteiligung aber sowohl für alle sieben Ortsteile als auch mit Blick auf die verschiedenen Generationen gut geworden zu sein. Die Bürgerbeteiligung am ISEK ist verpflichtend, die klassischen Workshops und Informationsveranstaltungen mussten aber coronabedingt ausfallen und wurden daher durch die Umfrage ersetzt. „Die hohe Teilnehmerzahl verleiht den Ergebnissen besonderes Gewicht“, betont die Gemeinde.

Ergebnisse werden 2021 öffentlich diskutiert

Im nächsten Jahr sollen die Ergebnisse dann öffentlich vorgestellt und erneut mit Bürgerbeteiligung in den einzelnen Ortsteilen diskutiert werden. „Und das dann am liebsten wieder vis-à-vis“, sagt Uphoff. Ortsteilspaziergänge, Informationsveranstaltungen – es sei vieles denkbar. Vorausgesetzt, die Corona-Pandemie lasse es dann wieder zu.

Von Carina Bahl