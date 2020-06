Die Abschlussfeier der Haupt- und Realschüler in Isernhagen fand in kleinerem Rahmen statt – Empfang und Party fielen wegen der Corona-Krise aus. Doch die humorigen Reden, die an die gemeinsame Zeit an der Heinrich-Heller-Schule und der Realschule erinnerten, sorgten für gute Stimmung.