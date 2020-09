Isernhagen H.B

Lässt sich das drohende Aus der Hausaufgabenbetreuung in Isernhagen H.B. verhindern? Die Gemeindeverwaltung hat einen Lösungsvorschlag erarbeitet, der zumindest für das laufende Schuljahr eine rechtssichere Fortsetzung des Angebots schaffen könnte – falls die Politiker in dieser Woche zustimmen.

Das Problem beschäftigt derzeit viele Eltern und Politiker. Die Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Isernhagen H.B., die bis 2019 unter dem Dach der VHS die fehlenden Hortplätze ergänzt hatte, war seitdem von Ilka Schrader und zwei weiteren pädagogischen Mitarbeiterinnen der Schule privat fortgeführt worden. 30 Kinder befinden sich aktuell in der Betreuung, die allerdings ohne Träger und Genehmigung nicht rechtssicher und ohne Versicherung im vergangenen Jahr lief. Seit den Sommerferien läuft die Hausaufgabenhilfe daher als AG der Schule, darf so aber nur kostenlos angeboten werden.

Gemeinde: VHS soll Trägerschaft übernehmen

Um nun das Angebot, dessen Fortsetzung viele Eltern vehement einfordern, aufrecht erhalten zu können, hat die Gemeindeverwaltung einen Lösungsvorschlag erarbeitet, der erstmals am Mittwoch, 30. September, im extra dafür einberufenen Sozial- und Jugendausschuss beraten werden soll. Die Lösung sieht vor, die VHS kurzfristig wieder mit ins Boot zu holen. Als Bildungsträger erfüllt die VHS alle Vorgaben, um das Angebot rechtssicher fortzusetzen – zudem kann die Gemeinde an die VHS als Bildungsträger die Schulräume vermieten, ohne das Angebot für gewerbliche Anmietungen öffnen zu müssen.

Die Kritik der Verwaltung bleibt aber deutlich. „Rein rechtlich betrachtet besteht für die Gemeinde Isernhagen keine Handlungsverpflichtung auf Legitimierung des Zusatzangebotes“, heißt es in der Vorlage an die Politik. Die Eltern hätten privatrechtlich einen Vertrag mit den drei Betreuerinnen geschlossen, ein „Gewohnheitsrecht auf rechtswidriges Handeln“ gebe es nicht. Unabhängig von der rechtlichen Bewertung sieht die Gemeinde aber eine „Fürsorgepflicht für die Familien aus Isernhagen H.B., die auf die Rechtmäßigkeit des Angebotes vertraut haben“. Um die 30 Kinder also nicht kurzerhand ohne Betreuung dastehen zu lassen, will die Gemeinde nun mit der VHS eine Übergangslösung schaffen.

Monatsbeitrag für Eltern soll teurer werden

Die VHS-Hausaufgabenbetreuung, wie sie an anderen Grundschulen als Ergänzung zum Hort stattfindet, wird von der Gemeinde bezuschusst. Diesen Zuschuss soll es in H.B. laut Vorschlag aus dem Rathaus nun aber nicht mehr geben, da es sich um „eine private Herbeiführung einer Notsituation“ handelt. Das betrifft nicht die 32.000 Euro Mietkosten für die drei Klassenräume, dafür aber die rund 22.500 Euro Zuschuss zu den Kursgebühren. Eltern müssten für die Hausaufgabenbetreuung in H.B., sofern die Politik zustimmt, künftig 152 Euro statt 101 Euro monatlich zahlen.

Die VHS hat laut Gemeinde ihre Bereitschaft erklärt, das Angebot kurzfristig zu übernehmen und die drei Frauen, die die Hausaufgabenbetreuung bisher privat anbieten, zu beschäftigen. Eine Dauerlösung aber, das stellt die Gemeinde klar, sei das nicht. „Ab dem Schuljahr 2021/2022 ist ein Angebot durch die VHS ausschließlich durch Festlegung der Gemeinde Isernhagen, nach Vollbelegung des Hortes denkbar“, heißt es in der Vorlage. Kurzum: Die dritte Hortgruppe, die mangels Anmeldungen in diesem Jahr leer blieb, müsste vorerst gefüllt sein.

