Nachrichten Isernhagen - Hallenbad Altwarmbüchen: Rat muss über Neubau entscheiden Bis zu 6,75 Millionen Euro soll das neue Isernhagener Hallenbad kosten. Jetzt ist der Rat am Zug zu entscheiden, ob die Gemeinde diesen Weg mitgehen soll.

So könnte der Innenbereich des neuen Schwimmbads aussehen: Ein 50-Meter-Becken mit sechs Bahnen, das durch eine Trennwand in zwei 25-Meter-Bereiche aufgeteilt werden kann, hölzerne Deckenpaneelen in Wellenform, die für eine warme Optik sorgen, und eine Tribüne mit reichlich Sitzplätzen für Zuschauer bei Wettbewerben. Quelle: Planungsbüro Bade