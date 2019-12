Gymnasiasten staunen über das einstige Leben in der DDR

Altwarmbüchen

Im Unterricht haben die Neunt- und Elftklässler des Gymnasiums Isernhagen schon einiges über den Mauerfall erfahren – der sich zutrug, als sie noch gar nicht geboren waren. Doch am Freitagmittag hatten die Gymnasiasten zumindest einmal die Gelegenheit, mit einem Zeitzeugen der ehemaligen DDR zu sprechen: Renatus Deckert. Der Autor und Herausgeber erzählte aber nicht nur seine persönliche Sicht auf die DDR und wie er sie als Kind erlebte, sondern las auch eine Zeitzeugen-Geschichte aus seinem Buch „Die Nacht, in der die Mauer fiel“ vor.

Renatus Deckert ließt den Schülern des Gymnasiums Isenhagen aus dem Buch "Die Nacht, in der die Mauer fiel" vor. Quelle: Lisa Otto

Mauerfall ist Thema bei Lesung am Gymnasium

Interessiert folgten die Schüler den Ausführungen unter anderem über den parteigeprägten Schulunterricht, die aufkeimenden Proteste und den daraus resultierenden Mauerfall. „Ich hätte nicht gedacht, dass es in der DDR so viele negative Ereignisse gab“, sagte Leonie (17). „Daher war es für mich spannend, von jemanden, der dort aufgewachsen ist, einen Einblick in diese Zeit zu bekommen.“ Und dabei überraschte nicht nur, dass DDR-Bürger teils 17 Jahre lange auf einen Trabbi warten mussten.

