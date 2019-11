Altwarmbüchen

An seinem neuen Fernseher konnte sich ein Kunde des A2-Centers in Altwarmbüchen nur wenige Minuten erfreuen. Er hatte sich am Sonnabend ein Flachbildgerät gekauft und damit das Geschäft verlassen. Der Kunde stellte den neuen Fernseher im Eingangsbereich des Centers ab, um seinen Wagen zu holen. Als er mit diesem wenige Minuten später vorfuhr, war das Elektrogerät verschwunden. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen 18.20 und 18.30 Uhr. Die Polizei gibt den Wert des Fernsehers mit 450 Euro an und hofft auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie können sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel melden.

Von Thomas Oberdorfer