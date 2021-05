Neuwarmbüchen/Kirchhorst

Es war eine schwierige Zeit für die Schüler: Homeschooling, Wechselbeschulung und strikt getrennte Lerngruppen. Seit diesem Montag aber kehrt ein Stück Normalität zurück in die Klassenräume: Dank der gesunkenen Corona-Infektionszahlen in der Region Hannover – deutlich unter den kritischen Inzidenzwert von 50 – dürfen nun alle Schüler wieder gemeinsam in der Klasse sitzen und lernen.

Die Grundschüler in Kirchhorst und Neuwarmbüchen werden an diesem ersten Schultag – dank eines spätabendlichen Einsatzes der Elternvertreterinnen am Sonntag – durch ein Spalier aus Luftballons in die Schule gehen dürfen. „Wir haben am Donnerstag den Schulleiter gefragt, ob wir das machen dürfen, und der hat sofort zugesagt“, sagt Maren Becker. „Jetzt müssen sich die Kinder nur noch darüber freuen.“ Das allerdings dürfte wohl bei so vielen Luftballons und Girlanden ein Selbstläufer werden.

Von Carina Bahl