Isernhagen N.B

Hinter der kleinen Sporthalle auf dem Gelände der Grundschule Isernhagen N.B. befindet sich aktuell ein tiefer Graben: Mehrere Meter tief verlegt die Baufirma Rohre. Was diese mit einer Mensa zu tun haben sollen, erschließt sich auf den ersten Blick nicht. Tatsächlich handelt es sich aber um die Abwasserrohre für den Fettabscheider, den die neue Mensa vorweisen muss – ein umfangreiches und kostenintensives Unterfangen. Dieser Bereich hinter dem Pausenhof wird noch eine Weile gesperrt bleiben.

Hinter der kleinen Sporthalle werden aktuell die Rohre für den Fettabscheider verlegt. Quelle: Carina Bahl

Für den Ganztagsbetrieb benötigt Grundschule eine Mensa

In der kleinen Sporthalle staubt es kräftig: Der Umbau von der Turnhalle zur Mensa ist im vollen Gange. Am deutlichsten ist die neue Nutzung schon im ehemaligen Geräteraum zu erkennen: Dort entsteht die Ausgabe für das Mittagessen und die Spülküche. Rund 160 Kinder sollen in der neuen Mensa einmal täglich essen können – in zwei Schichten. Grund dafür ist der Ganztagsbetrieb, den die Grundschule N.B. als erste in der Gemeinde 2019 aufgenommen hatte und der sich wachsender Beliebtheit erfreut. Die neue Mensa soll aber mit der Bühne, die erhalten bleibt, auch schulischen Veranstaltungen wie Theateraufführungen, Elternabende und Ähnliches dienen. Als offizielle Versammlungsstätte für mehr als 199 Personen ist sie hingegen nicht zugelassen.

Und doch: Nach den Sommerferien wird es mit der Eröffnung der Sporthallen-Mensa noch nichts. Die Ausschreibung der Arbeiten habe sich verzögert, erläutert Ines Wagenknecht vom Amt für Gebäudewirtschaft und Liegenschaften der Gemeinde. Es hätten sich nicht viele Firmen beworben. Zudem habe es Verzögerungen bei den Materiallieferungen gegeben, und auch die Corona-Pandemie haben an der ein oder anderen Stelle gebremst. „Nach den Herbstferien wollen wir aber fertig sein“, sagt Wagenknecht. Bis dahin müssten die Grundschüler weiterhin provisorisch in den Räumen des Hortes neben der Grundschule in N.B. essen.

Schüler sollen nach den Herbstferien in der Mensa essen können

Insgesamt ist der Umbau von der Sporthalle zur Mensa in drei Bauabschnitten geplant: Aktuell wird die Ausgabeküche für das Essen im Cook&Chill-Verfahren vorbereitet. Das heißt: Das Essen wird später nicht vor Ort frisch gekocht, sondern per Caterer angeliefert und nur noch fertig zubereitet beziehungsweise erwärmt. Eine Akustik- und Brandschutzdecke musste eingezogen werden, eine neue Lüftungsanlage wird es ebenso geben wie den Fettabscheider, der Eichenholzboden wird aufgearbeitet und ein neuer Technikraum geschaffen. „Der erste Bauabschnitt hat es in sich“, fasst Wagenknecht zusammen. Mit geplanten 630.000 Euro ist er auch der teuerste.

Die Essensausgabe im ehemaligen Geräteraum der Sporthalle ist schon zu erkennen. 160 Essen sollen dort einmal täglich über den Tresen gehen. Quelle: Carina Bahl

Land fördert Umbau mit 524.000 Euro

Der zweite Bauabschnitt ist für nächstes Jahr geplant und sieht unter anderem die Sanierung und Dämmung der Fassade, neue Fenster, Sonnenschutz und eine Flügeltür für die neue Mensa vor. 100.000 Euro sind dafür einkalkuliert. 2023 folgen dann noch ein Personalraum, ein neuer Garderobenbereich, ein Stuhllager und eine Boulderwand – ebenfalls für 100.000 Euro. Das Land Niedersachsen fördert den Umbau der Sporthalle mit 524.000 Euro. Kostensparend komme für die Gemeinde hinzu, dass einiges an Mobiliar und Ausstattung aus der ehemaligen Mensa im Schulzentrum in Altwarmbüchen übernommen werden konnte, teilt Wagenknecht mit.

Von Carina Bahl