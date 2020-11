Isernhagen

Mit der Grundschule Auf dem Windmühlenberge in N.B. ist 2019 die erste Grundschule in Isernhagen in den Ganztagsbetrieb gestartet. Jetzt hat die Gemeinde eine erste Bilanz gezogen. Und diese fällt mit Blick auf die Anmeldezahlen durchaus positiv aus.

Mit einer Umfrage hatte die Gemeinde 2017 erkundet, wie viele Familien das Ganztagsangebot nutzen würden – die Ergebnisse waren nicht ganz eindeutig. Die aktuellen Anmeldezahlen bestätigen aber, dass der Bedarf, wie ihn nicht zuletzt die Politiker eingeschätzt hatten, auch tatsächlich vorhanden ist: 155 der 226 Grundschüler in N.B. nutzen aktuell das Nachmittagsangebot. Das sind noch einmal 10 Prozent mehr als im ersten Jahr.

Fehlende Mensa an der Grundschule N.B . ist ein Problem

Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Ganztagsbetrieb von März bis zum Ende der Sommerferien nicht stattfinden können. Derzeit gibt es die Angebote am Nachmittag nur in festen Kohorten, sodass im Sinne des Infektionsschutzes das Durchmischen der Kindergruppen verhindert wird, teilt die Gemeinde mit. Aufgrund von Ausfällen im Hort und bei den Lehrern sei das personell aber nicht ganz einfach. Das größte Problem für den Ganztagsbetrieb stelle die fehlende Mensa an der Grundschule dar: Die Kinder essen in den benachbarten Horträumen zu Mittag – diese sind jedoch sehr eng, und die Geräuschkulisse ist immens. Bis zu 110 Kinder besuchen die provisorische Mensa pro Tag. „Es ist daher wichtig, dass die neue Mensa in der kleinen Sporthalle im nächsten Jahr kommt“, betonte Schulamtsleiterin Silvia Voltmer im zuständigen Ratsausschuss. 757.000 Euro hat die Gemeinde im Haushalt 2021 dafür eingestellt, um den Umbau und die Ausstattung der Mensa zu realisieren.

Drittanbieter sollen AG-Angebot nachmittags ergänzen

Um das AG-Angebot am Nachmittag zu erweitern, sollen neben der Musikschule Isernhagen & Burgwedel, die bereits als Unterstützung an Bord ist, noch weitere Drittanbieter einsteigen. Das gestalte sich laut Gemeinde aber schwierig, da das Angebot bereits um 15 Uhr ende. Gemeinde und Schule seien laut Voltmer im Gespräch, um bei einigen Punkten, an denen es noch hake, Lösungen zu finden. Die Stelle der Ganztagskoordinatorin ist inzwischen von 14 auf 20 Wochenstunden erhöht worden.

Grundschule Altwarmbüchen will offenen Ganztagsbetrieb

Die Erfahrungen, die man bei der Einrichtung der Ganztagsgrundschule in N.B. gesammelt habe, sollen auch in die Planung für die nächsten Grundschulen einfließen. Die in Altwarmbüchen soll mit dem Umzug 2022 in den Ganztagsbetrieb starten. „Die Schule hat inzwischen einen Grundsatzbeschluss gefasst“, sagte Voltmer im Schulausschuss. Sie wolle ebenso wie N.B. den offenen Ganztagsbetrieb aufnehmen. Das heißt: Die Familien können jedes Halbjahr neu wählen, an welchen Tagen ihr Kind nachmittags betreut werden soll – von keinem über einzelne bis zu allen Wochentagen. 5,8 Millionen Euro finden sich im Haushalt 2022, um dafür den Neu- und Umbau der Heinrich-Heller-Schule an der Jacobistraße zu verwirklichen.

