Isernhagen

Der Platz des Golfclubs Isernhagen ist am Dienstag in Rosa getaucht gewesen. Mitglieder des Vereins hatten ein sogenanntes Pink-Ribbon-Turnier organisiert und unter anderem am Teich auf der sechsten Bahn rosa Luftballons angebracht. Mit ihren rosafarbenen Schleifen an ihren Oberteilen bekannten die Teilnehmerinnen zusätzlich im wahrsten Sinne des Wortes Farbe und machten auf die Brustkrebs-Früherkennung aufmerksam. Das an dem Tag eingesammelte Geld geht an die Initiative Pink Kids, die sich um Kinder kümmert, deren Mütter an Brustkrebs erkrankt sind.

Den Teich auf dem sechsten Loch haben die Organisatorinnen mit pinkfarbenen Luftballons dekoriert. Quelle: Mark Bode

„ Brustkrebs kann uns alle treffen“

„Eine Freundin ist an Brustkrebs erkrankt. Ich sehe die Teilnahme am Turnier als Chance, etwas Gutes zu tun“, sagte Charlotte Belzer, die gemeinsam mit zwei anderen Spielerinnen als Gruppe startete. „ Brustkrebs kann uns alle treffen. Ich glaube, es wird häufig unterschätzt, wie sehr Kinder darunter leiden, dass ihre Mütter krank sind“, sagte Britta Daume. „Es ist ein Vergnügen, hier mitzuspielen. Alles, was Kindern zugutekommt, ist lohnenswert“, ergänzte Elisabeth Kloas.

„Der Spaß soll im Vordergrund stehen“, sagte Mitorganisatorin Sabine Ewald. Sie gehört einer rund 30-köpfigen Gruppe von Golfspielerinnen an, die sich Pink Ladies nennt und jeden Dienstagnachmittag die 18 Löcher spielt. „Unser Name ist unabhängig von der Pink-Ribbon-Kampagne entstanden“, sagte Ewald. In diesem Jahr entwickelte die Gruppe den Gedanken, sich erstmals am Golfen für den guten Zweck zu beteiligen. 44 Teilnehmerinnen, meist mit mindestens einem pinken Kleidungsstück ausstaffiert, hatten sich angemeldet. Gespielt wurde nach dem sogenannten Modus Florida Scramble. Das bedeutet, dass alle abschlugen und danach den am besten liegenden Ball auswählten, von dessen Position alle weiterspielten.

Als Spielgruppe unterwegs: Sabine Ewald (von links), Claudia Mark und Angelika Tippelt. Quelle: Mark Bode

Spielerinnen können gegen Spende ihr Ergebnis verbessern

Die Organisatorinnen hatten sich ausgedacht, dass sich die Spielerinnen an verschiedenen Löchern einen Schlag kaufen konnten, um ihr Ergebnis aufzuhübschen. Gegen eine Gebühr von 2 Euro konnten sie einen Schlag vom Lochergebnis abziehen oder ganz auf das Putten verzichten. Der Ehrgeiz, am Ende ganz vorn zu landen, hielt sich aber bei allen in Grenzen. Dennoch gab es für die Bestplatzierten einen kleinen Preis: eine Flasche Olivenöl. Schon vorab erhielten alle ein rosa Tütchen mit einem Golfball, rosafarbenen Tees und einer rosa Schleife.

Nachdem alle ihre 18 Löcher gespielt hatten, stand für den Dienstagabend noch eine Versteigerung im Clubhaus an. Reisen nach Portugal und Griechenland sowie Trainerstunden hatten die Organisatoren dafür bereitgestellt. „Die Erlöse gehen ebenfalls an Pink Kids“, kündigte Ewald an. Mit dem Startgeld von 15 Euro pro Person kamen bereits 660 Euro zusammen.

Den Pink-Ribbon-Golftag gibt es in Deutschland inzwischen im siebten Jahr. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten bundesweit aber viele der insgesamt mehr als 100 Turniere mit mehr als 4000 Spielerinnen entfallen. Die pinkfarbene Schleife ist weltweit ein Zeichen, das für mehr Aufmerksamkeit für Brustkrebserkrankungen und Solidarität mit erkrankten Frauen sorgen soll.

Von Mark Bode