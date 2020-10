Isernhagen H.B

Liebe auf den ersten Blick sei es vor 70 Jahren zwar nicht gewesen, trotzdem sind Hanna und Horst Bock seit ihrer Hochzeit am 28. Oktober 1950 unzertrennlich. Gemeinsam bewohnen sie ein Reihenhaus in Isernhagen H.B., wo sie am Mittwoch ihre Gnadenhochzeit feiern. Corona verbiete zwar eine große Feier, „aber vielleicht holen wir das dann nächstes Jahr nach“, sagt die Gnadenbraut.

Horst Bock liebte das Tischlerhandwerk

Kennengelernt haben sie sich 1950 in Grüna bei Chemnitz, wo der Vater von Hanna Bock, zusammen mit einem Freund, eine Fahrradwerkstatt betrieb. Ihr heute 93-jähriger Ehemann habe dort des Öfteren sein Fahrrad zur Reparatur gebracht. „Erst mochte ich ihn gar nicht so“, gesteht die 94-Jährige heute lachend. Was sie letztendlich umgestimmt habe, vermag sie gar nicht mehr genau zu sagen. Vielleicht war es sein handwerkliches Geschick. Denn der in Schweidnitz im ehemaligen Schlesien aufgewachsene Horst Bock ist gelernter Möbeltischler und hat unter anderem an der Berufsschule Burgdorf werdenden Tischlern lange Zeit sein Handwerk vermittelt. Zeichen seines Könnens finden sich auch im Haus in Isernhagen H.B.: Schränke, Tische, Vertäfelungen – bei allem hat der heute 93-Jährige selbst Hand angelegt.

Am Tag der Hochzeit herrschten frostige Temperaturen

Er war es auch, der im Mai 1950 um die Hand seiner Frau anhielt. „Dann ging alles ganz schnell“, erinnert sich die 94-Jährige. Sechs Monate später, am 28. Oktober 1950, folgte die Hochzeit. Sie war damals 24 Jahre alt, er 23 Jahre. „Ich habe auf meiner Hochzeit so gefroren“, erinnert sich Hanna Bock. „Es war wirklich frostig.“ Besonders auf der gemeinsamen Kutschfahrt zum Fotografen bekam sie die Kälte zu spüren. Doch auf dem Hochzeitsbild ist davon nichts mehr zu sehen.

Am 28. Oktober 1950 gaben sich Hanna und Horst Bock das Jawort. Quelle: Laura Beigel

Das Hochzeitskleid hatte sich Hanna Bock von ihrer Cousine geliehen, die wenige Wochen zuvor geheiratet hatte. Im engsten Familienkreis feierte das Paar nach der kirchlichen Hochzeit zu Hause weiter. Ob sie schon damals gewusst hätten, dass sie 70 Jahre lang zusammenbleiben würden? „Darüber haben wir uns beide keine Gedanken gemacht“, entgegnen sie prompt. „Aber wir freuen uns und sind dankbar dafür, dass wir einander noch haben.“

Eine gesunde Portion Streit gehört zu einer Ehe dazu

Große Freude hat ihnen auch ihr Sohn Stefan beschert, der 1951 zur Welt kam. Mit ihm und ihrer Schwägerin flüchtete Hanna Bock 1957 nach Westdeutschland, wo ihr Ehemann schon auf sie gewartet hatte. Nach mehreren Wohnungswechseln zogen sie 1972 schließlich in das heutige Reihenhaus in Isernhagen H.B. „Hier fühlen wir uns wohl“, betont die 94-Jährige, die bis zu ihrer Rente als Kontoristin tätig gewesen ist. In den Urlaub ging es oft nach Osttirol – zum Langlauf-Skifahren.

Was die kommenden Jahre für Hanna und Horst Bock bereithalten, lassen beide ganz entspannt auf sich zukommen: „Wir haben uns nichts Besonderes vorgenommen.“ Ein Hobby ist und bleibt der Garten, in dem das Ehepaar unter anderem Tomaten anbaut. Und auch ihre 19-jährige Enkelin, die in Hamburg studiert, hält die beiden jung. Wichtig für Hanna Bock war auch der Sport: Bis Anfang des Jahres, bevor die Corona-Pandemie ausbrach, war die 94-Jährige noch zweimal wöchentlich im Fitnessstudio.

Und was ist das Geheimnis einer so langen Ehe? Sich nach jedem Streit wieder zu vertragen, sei auf jeden Fall wichtig, betonen die beiden. „Denn wer behauptet, in einer Ehe noch nie miteinander gestritten zu haben, der lügt“, meint Hanna Bock.

Von Laura Beigel