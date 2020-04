Wer durch den Ortsteil Isernhagen N.B. fährt, kann sich dabei gleich an mehreren Stellen über bunte Blumenpracht freuen. Möglich machen das ortsansässige Geschäftsleute – auf Bitten des Ortsbürgermeisters.

Geschäftsleute bepflanzen Blumeninseln in Isernhagen N.B.

Isernhagen - Geschäftsleute bepflanzen Blumeninseln in Isernhagen N.B.