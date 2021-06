Isernhagen

Die seit einigen Wochen stark sinkenden Corona-Inzidenzwerte haben auch in Isernhagen ein großes Stück Normalität zurückgeholt. Die Sporthallen sind wieder geöffnet, im Hallenbad sind wieder Schwimmer unterwegs und zahlreiche Sportgruppen haben das Training wieder aufgenommen. Doch die Gruppen, die sich bisher regelmäßig in den Begegnungsstätten in Isernhagen getroffen haben, müssen sich in Geduld üben: Die Gemeinde möchte diese nicht öffnen.

Begegnungsstätten bleiben bis nach den Sommerferien zu

„Die Begegnungsstätten werden voraussichtlich nach den Sommerferien wieder geöffnet“, teilt die Gemeindeverwaltung auf Anfrage mit. Aktuell sei der Gemeindeverwaltung die Gefahr zu groß, dort einen Corona-Hotspot zu schaffen. Insgesamt gibt es in der Gemeinde sechs kommunale Begegnungsstätten: An der Riehe in Altwarmbüchen, am Immenzaun in Neuwarmbüchen, in der Buhrschen Stiftung in N.B., im Zentrum von H.B., auf dem Isernhagenhof in F.B. sowie in der Alten Schule in Kirchhorst. „Wenn die Entwicklung nach den Ferien absehbar ist, wird darüber neu entschieden“, heißt es aus dem Rathaus.

Von Carina Bahl