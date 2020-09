Isernhagen

Wer dieser Tage in die Gärten schaut, sieht voll behangene Apfelbäume. Die Erntezeit hat begonnen. Doch auch für alle Isernhagener, die keinen eigenen Obstbaum bei sich zu Hause haben, gibt es Möglichkeiten, Äpfel zu pflücken – auf sogenannten Streuobstwiesen.

Pflücken für den privaten Bedarf

Die Gemeinde Isernhagen hat mehrere angelegt. Explizite Regeln gibt es dafür nicht, klar ist aber: Wenn Spaziergänger dort vorbeigehen, dürfen sie sich gern an den Bäumen bedienen, heißt es aus dem Rathaus. Das gilt für Mengen, die den privaten Bedarf decken.

So stehen Obstbäume auf einer Wiese in Isernhagen H.B. im Bereich der Straße Vor der Hahle. Auch in der Verlängerung der Straße An der Beeke in H.B. gibt es Obst zum Pflücken. In K.B. gibt es zudem eine Streuobstwiese am Asphalweg. Die hinter dem Isernhagenhof in F.B. ist inzwischen verpachtet und eingezäunt, diese sollten die Isernhagener daher nicht betreten.

Betreten auf eigene Gefahr

Auch heruntergefallene Äpfel dürfen auf allen Flächen kostenlos eingepackt werden. Alle Streuobstwiesen sind in kommunaler Hand und frei zugänglich. Allerdings: Wer sich zum Pflücken auf den Weg macht, tut dies auf eigene Gefahr. Die Gemeinde übernimmt keine Haftung.

Von Carina Bahl