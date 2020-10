Isernhagen

Die Allgemeinverfügung der Region Hannover sieht eine verschärfte Maskenpflicht an öffentlichen Orten vor, an denen sich viele Menschen treffen und Mindestabstände nicht immer eingehalten werden. In Isernhagen, so teilte die Rathausverwaltung am Mittwoch mit, soll die Maskenpflicht auf dem Marktplatz sowie im Bereich der nördlichen Ladenpassage mit der Gemeindebücherei im Altwarmbüchener Zentrum gelten. Weitere Bereiche, wie beispielsweise das Einkaufszentrum in Isernhagen H.B., werden aktuell geprüft.

Bauarbeiter müssen im Zentrum keine Maske tragen

Auf dem Wochenmarkt in Altwarmbüchen gilt donnerstags schon seit Langem eine Maskenpflicht, diese wird nun auch auf die anderen Wochentage ausgedehnt. Die entsprechende Beschilderung dafür folge noch, heißt es von der Gemeinde. Die Bauarbeiter, die gerade im Zentrum Straße und Gehweg sanieren, sind von der Maskenpflicht ausgenommen. „Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt nicht bei der Ausübung einer andauernden beruflichen schweren körperlichen Tätigkeit“, heißt es dazu in der Allgemeinverfügung der Region Hannover.

Kindertheater und Herbstfest sind abgesagt

Überdies ergreift die Gemeinde nun weitere Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus: Das eigentlich für den 1. November geplante Herbstfest des Jugendtreffs in Kirchhorst ist ebenso abgesagt worden wie das ursprünglich für Donnerstag, 29. Oktober, im Rathaus in Altwarmbüchen angedachte Kindertheater. Obwohl die Vorstellung bereits mit reduzierter Besucheranzahl geplant war, könne die Gemeinde die Zusammenkunft unter dem Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes nicht mehr verantworten.

Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner berücksichtigt, lag in Isernhagen am Mittwochmittag bei 44,5. 15 Isernhagener sind aktuell infiziert, 122 insgesamt seit Ausbruch der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Von Carina Bahl