Isernhagen

Auch wenn aktuell Präsenzpflicht für alle Schüler in Isernhagen im Unterricht gilt – mit Blick auf den Verlauf der Corona-Pandemie ist nicht auszuschließen, dass immer mal wieder in den nächsten Monaten einzelne Klassen oder Jahrgänge aus Infektionsschutzgründen zu Hause bleiben müssen. Wie wichtig dann für die Kinder und Jugendlichen eine gute Ausstattung mit digitalen Endgeräten wie Laptops oder Tablets ist, um beim Homeschooling nicht abgehängt zu werden, das haben die vergangenen Monate gezeigt.

Gemeinde bestellt Laptops für 81.000 Euro

Aus diesem Grund haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, damit die Schulträger für bedürftige Kinder und Jugendliche mobile Endgeräte als Leihgabe anschaffen können. Dieses Angebot hat auch die Gemeinde Isernhagen jetzt genutzt. Wie Schulamtsleiterin Silvia Voltmer im Schulausschuss berichtete, habe die Gemeinde Laptops im Wert von 81.000 Euro aus dem Fördertopf beantragt – genau diese Summe hätte Isernhagen rechnerisch auch zugestanden.

Eine Umfrage bei den Schulen, wie viele Geräte welche Einrichtung benötige, habe nicht von jeder Schulleitung pünktlich eine Rückmeldung ergeben. Nur IGS, Gymnasium und die Grundschule Drei Eichen aus Kirchhorst und Neuwarmbüchen hatten Zahlen übermittelt. „Aber wir haben dennoch das ganze Geld beantragt, um hinterher das auch mit den anderen Schulen noch regeln zu können“, so Voltmer. Rund 100 Laptops sollen so bald in Isernhagen für Schüler ohne entsprechende Ausstattung daheim zur Verfügung stehen. Per Vereinbarung erhalten die Schüler die Laptops als Leihgabe, müssen sie also am Ende des Schuljahres zurückgeben.

Lieferzeiten sind aktuell lang

Wann die Laptops tatsächlich ankommen und an die Schüler weitergereicht werden können, steht allerdings noch nicht fest. „Ganz Deutschland bestellt gerade Laptops. Die Lieferzeiten sind teilweise sehr lang“, sagte Voltmer. Und das, obwohl einzelne Hürden für die Kommunen, wie eine öffentliche Ausschreibung für die Geräte, gesenkt worden seien. Für die Gemeinde bedeuteten die neuen Geräte aber auch eine Herausforderung. „Alle Geräte müssen eingerichtet werden, es müssen Programme aufgespielt werden, und auch der technische Support bleibt am Rathaus hängen“, sagte Voltmer. Geld, das nicht durch die Förderung gedeckt sei. „Diese gibt es nur für die Geräte.“

Von Carina Bahl