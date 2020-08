Isernhagen

Es ist bereits der insgesamt sechste Blühstreifen in der Gemeinde Isernhagen und im Burgwedeler Stadtgebiet. Die Kirchengemeinde St. Marien in K.B. ist auf die Initiative Bienen-Blühstreifen Burgwedel-Isernhagen (IBBBI) zugegangen. Um sich gegen das Bienensterben einzusetzen stellt die Kirchengemeinde ihre Fläche hinter dem Friedhof zur Verfügung. Dort soll jetzt ein neuer Blühstreifen wachsen. Bereits seit Februar 2019 setzt sich die IBBBI für die Insekten ein. Einer der Gründe für die Entstehung der Initiative war der andauernde Konflikt zwischen Naturschutzbund ( Nabu) und den Landwirten.

In der Vergangenheit machten Naturschützer und Bauern sich immer wieder gegenseitig Vorwürfe. Um Konflikte zu umgehen haben die Initiatoren Thomas Hahn, Meinolf Helling und Wilfried Plum eine Art Kontaktbörse ins Leben gerufen. Sie wollen Landwirte und Eigentümer von großen ungenutzten Flächen zusammenbringen. Das große gemeinsame Ziel: Die Rettung der Bienen.

Blühstreifen sollen Insekten neuen Lebensraum bieten

Die Tiere liegen allen drei am Herzen. Als Jäger und Gärtner kennen Helling und Hahn die dramatischen Statistiken zu den Bienenpopulationen. Etwa 500 verschiedene Wildbienenarten gibt es in Deutschland. Die Blühstreifen sollen den Tieren einen neuen Lebensraum bieten. Die Insektenpopulation sei in den vergangenen Jahren um etwa 80 Prozent zurückgegangen, sagen die Initiatoren. Gründe seien die zunehmende Verwendung von Herbiziden und große Monokulturen.

Landwirt Friedel Köneke hilft der Initiative IBBBI seit Projektbeginn bei der Saat. Quelle: Andrea Hesse

Stiftung finanziert Blühstreifen an Friedhof

Vor anderthalb Jahren haben die Verantwortlichen auf einer Privatfläche in Großburgwedel zum ersten Mal Saatgut ausgebracht. Die bisherigen fünf Flächen hätten sich trotz Hitze und Trockenheit gut entwickelt. „Mit dem Regen steht und fällt es jetzt“, sagt Plum. Sonst hätten sie immer früher im Jahr ausgesät. Jetzt haben die Projektleiter eine Herbstmischung auf dem Areal am Friedhof in K.B. verwendet. Zwei Kilo Samen hat Landwirt Friedel Könecke auf dem Feld verstreut. Finanziert wird der Blühstreifen durch die Bürgerstiftung Isernhagen. „Die Saatgut ist ja billiger als die Verarbeitung. Wir finanzieren das aus unserer Reserve“, erklärt Uwe Wagstyl, Vorsitzender der Bürgerstiftung. Die Stiftung übernehme sowohl die 126 Euro für die Samen, als auch die Arbeit von Könecke.

Genau wie die Kirchengemeinde ihre Fläche zur Verfügung stellt, könnten interessierte Bürger sich grundsätzlich bei der Initiative melden. Immer wieder käme es allerdings vor, dass sich Menschen mit ihren Gärten melden, berichten die Verantwortlichen der IBBBI. Gartenflächen seien jedoch zu klein. „Es geht wirklich um landwirtschaftliche, ungenutzte Flächen. Um die 1000 Quadratmeter sollte die Fläche schon haben. Eben so, dass man mit dem Trecker drauf kommt“, sagt Helling. Interessierte können sich für weitere Informationen per E-Mail an ibbbi.bluehstreifen@gmail.com an die Initiative wenden.

Von Leona Passgang