Altwarmbüchen

Ein Angebot speziell für Frauen, das einen regelmäßigen Austausch über ganz verschiedene Themen aus weiblicher Perspektive ermöglicht: Das hat Isernhagens Gleichstellungsbeauftragte Irene Sassenburg-Fröhlich im Juni mit der Gründung des Offenen Frauennetzwerks Isernhagen/Burgwedel geschaffen. Zweimal haben sich die Frauen bereits getroffen – einmal online, einmal in Präsenz. Während es bei diesen Terminen vor allem um das gegenseitige Kennenlernen ging, soll es in der dritten Runde am Dienstag, 9. November, ein Schwerpunktthema geben: Mobilität.

Netzwerktreffen mit Unterstützung des Projekts „mobil ans #werk“

Unter der Fragestellung „Wie bewegen sich Frauen in Isernhagen und Burgwedel?“ ist jede eingeladen, dabei zu sein. Unterstützt wird der Abend vom Projekt „mobil ans #werk“, das gerade in der Stadt Burgwedel umgesetzt wird – unter anderem mit einer großen Umfrage. Eine gemeinsame Zukunftsvision nachhaltiger Mobilität spielt in den suburbanen Räumen eine wichtige Rolle, betont die Gleichstellungsbeauftragte in ihrer Ankündigung. Auch zum Erreichen der Klimaziele sei der Verkehr einer der Schlüsselsektoren, um CO2 einzusparen.

Doch wie geht das zusammen? Nach einem kurzen fachlichen Input über den dringenden Handlungsbedarf, der sich aus bundesweiten und regionalen Herausforderungen für eine Kommune ergibt, sollen die Erfahrungen der Frauen beim Netzwerktreffen im Vordergrund stehen. Wie empfinden sie die Mobilitätsmöglichkeiten mit Kindern? Wie steht es um die Verbindungen zwischen den Ortsteilen und Nachbargemeinden sowie der Vereinbarkeit von Beruf und beispielsweise Wegen zum Einkaufen?

Anmeldung für Treffen des Frauennetzwerks erwünscht

Das Treffen beginnt am Dienstag um 19.30 Uhr im sogenannten Marktplatz im neuen Schulcampus am Helleweg in Altwarmbüchen. Auch neue Teilnehmerinnen sind gern gesehen. In jedem Fall wird eine Anmeldung per E-Mail an irene.sassenburg-froehlich@isernhagen.de erbeten. Nachfragen und Anregungen nimmt die Gleichstellungsbeauftragte unter Telefon (05 11) 61 53 10 08 entgegen.

Von Carina Bahl