Die größte Flüchtlingsunterkunft im Gemeindegebiet erhält zum Jahreswechsel einen neuen Betreiber: Um die 80 Menschen, die in der Holzmodulsiedlung an der Seestraße in Altwarmbüchen leben, kümmern sich ab Januar die Sozialarbeiter der Gemeinde. Die Kommune steigt ein, und das DRK, das seit 2016 die Unterkunft betreut hatte, scheidet aus.

Ende 2015 und Anfang 2016, als Hunderte Flüchtlinge in der Gemeinde ein neues Zuhause suchten, hatte sich Isernhagen dazu entschieden, parallel zu einem massiven Neubau in Isernhagen F.B. die Holzmodulwohnungen auf dem ehemaligen Soccerpark-Gelände an der Seestraße in Altwarmbüchen zu verwirklichen. Der Zuzug war groß, der Druck nicht weniger, es brauchte geräumige und schnelle Lösungen.

Die Skepsis der Bürger wegen einer so großen Unterkunft war zwar anfangs groß, letztlich aber unberechtigt. Seit nun fast fünf Jahren leben dort bis zu 80 Personen – meist Familien, in kleinen Wohneinheiten samt Gemeinschaftsraum mit Betreuung des DRK. Für die neue Großunterkunft hatte die Gemeinde 2016 die provisorisch eingerichtete Unterbringung in einer Halle an der Borsigstraße aufgegeben.

Betreiber hätte europaweit gesucht werden müssen

Dass es nun zu einem Betreiberwechsel kommt, hat im Prinzip nichts mit dem DRK zu tun, dafür aber viel mit Bürokratie. Die Genehmigung für die Großunterkunft läuft im September 2021 aus, der Vertrag mit dem DRK aber bereits zum Ende des Jahres. „Für den Betrieb 2021 wäre eine europaweite Ausschreibung unabdingbar gewesen“, heißt es aus dem Rathaus. Aber wer hätte sich schon darauf beworben, wenn das Angebot gerade einmal einen Auftrag für neun Monate umfasst? Eine einfache Vertragsverlängerung mit dem DRK wäre nicht zulässig gewesen, deshalb habe sich der Rat in nicht öffentlicher Sitzung dazu entschieden, den Betrieb 2021 selbst sicherzustellen.

Ob die Großunterkunft in Holzbauweise, die zur Einweihung auf eine Lebensdauer von zehn bis 15 Jahren geschätzt wurde, nach September 2021 weiterhin betrieben werden darf und soll, steht noch nicht fest. Die Gemeinde befindet sich nach eigener Angabe dazu in Gesprächen mit der Region als Genehmigungsbehörde.

Großunterkunft ist voll belegt: Privater Wohnraum gesucht

Wie wichtig die Großunterkunft weiterhin ist, zeigt die Auslastung: Mit 80 Personen ist sie auch heute noch voll belegt. Auch in der Unterkunft in F.B. leben Flüchtlingsfamilien in den fünf Wohnungen. Zwar sei eine dezentrale Unterbringung in privaten Wohnungen sehr wünschenswert, betont die Gemeinde. Das sei jedoch nicht immer möglich. „Wenn es die eine Großunterkunft nicht mehr geben würde, hätte die Gemeinde aktuell keine alternativen Unterkünfte“, teilt das Rathaus mit. Zwar gebe es immer wieder einen Wechsel der Bewohner – neue Familien ziehen ein, ältere erhalten eine andere Wohnung. Aber man könne weiterhin nur an alle Eigenheimbesitzer in Isernhagen appellieren, ihren freien Wohnraum der Gemeinde zu melden – egal ob in den Alt- oder Neudörfern.

450 Flüchtlinge leben aktuell in der Gemeinde Isernhagen

Rund 450 Flüchtlinge leben aktuell in Isernhagen, bis Ende des Jahres erwartet die Gemeinde einen Zuzug von noch mindestens 20 weiteren Personen. 300 Flüchtlinge leben in von der Gemeinde angemieteten Wohnungen sowie den eigenen Unterkünften.

Die 80 Menschen an der Seestraße sollen ab Januar durch die Sozialarbeiter der Gemeinde betreut werden. Eine dritte Sozialarbeiterstelle wird dafür bereits zum 1. November besetzt – das Bewerbungsverfahren ist abgeschlossen. Eine Erzieherstelle, wie sie das DRK vorgehalten hat, wird es jedoch unter dem Dach der Gemeinde an der Seestraße nicht mehr geben. „Dass überhaupt ein Erzieher im Einsatz war, ist der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 2016 nicht ausreichend Kita-Plätze für die Flüchtlingskinder vorhanden waren“, erläutert die Gemeindeverwaltung auf sNachfrage. Das sei heute anders. Die Bewohner würden bei der Onlineanmeldung, die es inzwischen für die Kitas in Isernhagen gibt, eng begleitet. Auch mit den Ehrenamtlichen des Helfernetzwerks Isernhagen sei man durch den Runden Tisch im engen Austausch.

Wer freie Wohnungen oder Häuser besitzt, die er der Gemeinde zur Miete anbieten möchte, kann sich in der Abteilung Soziales im Rathaus unter Telefon (0511) 615335-13 oder -12 sowie per E-Mail an soziales@isernhagen.de melden.

