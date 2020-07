Isernhagen H.B

Ein Einsatz der Feuerwehren H.B. und N.B. wegen vermeintlichen Gasgeruchs am späten Donnerstagabend hat sich als falscher Alarm herausgestellt. Um 23.07 Uhr benachrichtigte ein Anwohner des Sieversdamms die Rettungsleitstelle, nachdem er meinte, brennbares Gas in der Luft wahrgenommen zu haben. Mit 30 Feuerwehrleuten und sieben Einsatzfahrzeugen rückten die Ehrenamtlichen aus, um im Ernstfall schnell handeln zu können.

Vor Ort konnten sie jedoch relativ schnell Entwarnung geben: „Es gab eine großflächige, starke Geruchsbelästigung, technisch ließ sich allerdings nichts feststellen“, sagte Tobias Plesse, Ortsbrandmeister in Isernhagen H.B. Anwohner berichteten stattdessen, dass sie beobachtet hätten, wie Landwirte zuvor Gülle in der angrenzenden Feldmark verteilt hätten. Daher habe man darauf schließen können, dass dies die Ursache für den schwefelartigen Geruch in der Luft sein müsse, berichtete Plesse. „Es war aber der richtige Schritt, die Feuerwehr anzurufen“, betonte er.

Von Elena Everding