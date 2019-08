Isernhagen F.B

Stilecht stimmen sich die Organisatoren der vierten Isernhagen Classic schon einmal auf die große Oldtimer-Ausfahrt ein. Da darf selbstverständlich auch nicht der Oldtimer von Uwe Karsten, dem Vorsitzenden des Motorsport-Clubs, fehlen. Am Sonnabend, 17. August, ist es auf dem Isernhagenhof wieder so weit, dann werden sich zu Karstens Porsche noch viele weitere Klassiker gesellen – und sicher auch einige Oldtimer-Fans.

Für die Teilnehmer ist es eine Fahrt ins Blaue

In diesem Jahr gehen bei dem vom Motorsport-Club der Polizei Hannover und der Bürgerstiftung Isernhagen gemeinsam initiierten Event 75 Oldtimer an den Start. Bei der Ausfahrt werden sie 150 Kilometer fahren und etwa vier bis fünf Stunden unterwegs sein. „Für die Teilnehmer ist es eine Fahrt ins Blaue“, sagt Uwe Wagstyl, Vorsitzender der Bürgerstiftung Isernhagen. Denn die Strecke ist streng geheim. Erst kurz vor Start bekommen die Teilnehmer ein sogenanntes Roadbook. „Nach diesem müssen die Teilnehmer die Strecke abfahren“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende des Motorsport-Clubs, Gudrun Sobottka. Nur so viel sei verraten: Wenn die Teilnehmer auf dem Isernhagenhof starten, werden sie erst einmal rechts abbiegen.

Zuschauer können nah an die Oldtimer ran

Doch nicht nur die Teilnehmer, auch die Zuschauer sollen auf ihre Kosten kommen. Noch vor Beginn der Ausfahrt haben sie die Möglichkeit, die Oldtimer zu begutachten. Es lohne sich, schon ab 8.30 Uhr zu kommen, rät Sobottka. „Da können Sie ganz nah an die Fahrzeuge ran“, ergänzt Karsten. Denn es wird einiges zu entdecken geben. Gleich sieben Fahrzeuge aus den Vorkriegsjahren seien am Start. „Darüber freuen wir uns besonders“, sagt Karsten. Ein Highlight sei sicher der Brennabor Ideal aus dem Jahr 1932. Die längst in Vergessenheit geratene Firma sei eine der ersten Automobilfabriken in Deutschland gewesen, erzählt Karsten.

Wenn die Oldtimer dann ab 10 Uhr unter der Schirmherrschaft von Polizeipräsident Volker Kluwe nach und nach vom Hof rollen, wird weiterhin für Unterhaltung gesorgt sein. „Erstmals haben wir das Porsche-Zentrum hier“, sagt Karsten. Im Innenhof werden sie die Wagen präsentieren. Daneben wird es auch musikalische Darbietungen geben. Die Marshmellows präsentieren zwischen 15 und 18 Uhr ihre Dixieland-Musik.

Fahren für den guten Zweck

Die Einnahmen und Spenden kommen dem Projekt „Aktiv leben – mobil sein“ der Bürgerstiftung Isernhagen zugute und damit einem Fahrdienst für Senioren und Jugendferienfahrten für Sechs- bis 14-Jährige.

Bei allem Erfolg möchten die Veranstalter die Isernhagen Classic trotzdem familiär halten. Daher halten sie auch am Veranstaltungsort Isernhagenhof fest. An die 100 Anmeldungen hätten sie in diesem Jahr gehabt, erzählt Karsten. Doch so viele Oldtimer passten nicht auf das Areal. „Das ist eine Veranstaltung in Isernhagen für Isernhagener“, erklärt Karsten. Für alle, die in diesem Jahr keinen Platz bekommen haben, haben sie aber gute Nachrichten: Am 29. August kommenden Jahres wird die fünfte Isernhagen Classic stattfinden.

