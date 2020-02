Gemeinde stellt Radverkehrskonzept vor: Wird Isernhagen endlich fahrradfreundlich?

Isernhagen

Sorgt die Gemeinde endlich für sichere Radwege in Isernhagen? Diese Frage beschäftigte am Mittwochabend rund 40 Bürger, die zur Vorstellung des fertigen Radverkehrskonzepts ins Rathaus gekommen waren. Knapp neun Monate lang hatte das von der Gemeinde beauftragte Planungsbüro Energielenker ein dickes Werk verfasst, das den Radverkehr in der Gemeinde verbessern helfen soll. Projektleiter Tim Kräutner und Dirk Schneemann, zuständig für Klimaschutz und Umwelt in der Gemeinde, stellten es vor.

Wer allerdings erwartet hatte, dass nun konkrete Maßnahmen feststehen, die die Gemeinde zeitnah umsetzt, wurde enttäuscht. Das Konzept enthalte vielmehr „Handlungsempfehlungen“, die zwar nach ihrer Dringlichkeit priorisiert worden seien, aber die der Gemeinde noch nichts vorschrieben, erklärte Kräutner. Das Planungsbüro habe es mit der Zielsetzung entwickelt, herauszufinden, welche Maßnahmen für den Radverkehr den Klimaschutz in den nächsten Jahren am besten fördern würden. In den nächsten Jahren – das bedeutet in den nächsten zehn bis 15 Jahren, denn auf diesen Zeitraum ist das Konzept ausgelegt.

Bei der Vorstellung des Radverkehrskonzepts der Gemeinde schlägt den Vortragenden Tim Kräutner (links) und Dirk Schneemann vor allem eine Kritik von den Zuhörern entgegen: Schnell lassen sich die Maßnahmen nicht umsetzen. Quelle: Lisa Neugebauer

Planungsbüro schlägt 115 Maßnahmen vor

Um konkrete Handlungsempfehlungen geben zu können, hatten die Planer zunächst analysiert, welche Wege und Straßen die Isernhagener am häufigsten im Berufsalltag oder in der Freizeit nutzen. Diese Haupt- und Nebennetze sind Kräutner und seine Kollegen dann abgefahren und haben die Mängel für Radfahrer aufgenommen. 143 Streckenabschnitte wurden so in einzelnen Steckbriefen analysiert und 115 bauliche Änderungen zur Verbesserung vorgeschlagen.

Die Maßnahmen reichen vom Ausbessern der Straßendecken über die Verbreiterung von Radwegen bis hin zur Schaffung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. In den Steckbriefen wird zusätzlich aufgelistet, wer für den jeweiligen Abschnitt zuständig ist, welche Fördermöglichkeiten es gibt, wie hoch die Kosten sein könnten und in welchem Zeitraum sich die Maßnahme umsetzen ließe.

Das Planungsbüro hat ermittelt, welche Straßen die Isernhagener am häufigsten nutzen - und hat sich diese Wege dann persönlich angesehen. Herausgekommen ist eine Karte, die alle Mängel auflistet. Quelle: Lisa Neugebauer

Schneemann : Konzept landet nicht in der Schublade

„Das Konzept ist erst der Anfang“, sagte Schneemann. „Wir haben jetzt den Auftrag, dieses sukzessive umzusetzen.“ Die Gemeinde müsse die Maßnahmen nun erst einmal sortieren, die Bedarfe identifizieren und priorisieren, fügte er an. Man müsse sich mit verschiedenen Fachbereichen und Interessenvertretern zusammensetzen und darüber beraten. Außerdem müsse die Gemeinde die Kosten berechnen und „gucken, wo wir Fördermittel herbekommen“, sagte Schneemann. Den Zwischenruf aus dem Publikum, das Konzept lande „bestimmt in einer Schublade“, widersprach der Umweltexperte der Gemeinde: „Wir müssen jetzt gucken, wo wir anfangen.“

Etwa 40 Isernhagener hören sich den Vortrag über das Radfahrkonzept der Gemeinde an - und haben viele Fragen. Quelle: Lisa Neugebauer

Viele Zuhörer reagierten aufgebracht darauf, dass die Gemeinde die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht zügig angehen wird. „Es passiert nichts. Es wird bis 2021 nichts passieren und bis 2025 auch nicht“, beschwerte sich ein Anwesender. Andere kritisierten, dass sich die vorgeschlagenen Maßnahmen nur auf die vom Planungsbüro analysierten Haupt- und Nebennetze beziehen. Straßen außerhalb dieser Netze seien nicht bedacht. „Wir könnem nicht alle Straßen analysieren – das wäre eine Mammutaufgabe“, sagte Kräutner.

Sich auf die meist genutzten Wege zu konzentrieren, sei die gängige Vorgehensweise. „Wir können keine Radweg bis zu jeder einzelnen Haustür planen.“ Das Netz sei aber eine gute Grundlage, um den Radverkehr in der Gemeinde zu stärken. Zwar könne nicht alles sofort umgesetzt werden – „wie oft die Erwartungshaltung ist“ – aber es lege „den Grundstein für die nächsten Generationen“, sagte der Planer. Dafür gab es vereinzelt Applaus.

Das gesamte 368 Seiten starke Radverkehrskonzept finden Interessierte auf der Internetseite www.isernhagen.de/radverkehrskonzept im Download-Bereich.

Zur Galerie Knapp neun Monate lang hat ein Planungsbüro ein Konzept entwickelt, das den Radverkehr in der Gemeinde verbessern soll. Rund 140 Streckenabschnitte wurden dafür analysiert und Maßnahmen zur Verbesserung vorgeschlagen. Wann diese umgesetzt werden, ließ die Gemeinde zum Unmut vieler Bürger offen.

Von Lisa Neugebauer