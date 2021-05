Altwarmbüchen

Die Energiewerke Isernhagen (EWI) öffnen ab Dienstag, 1. Juni, ihr Kundenzentrum an der Bothfelder Straße 29 in Altwarmbüchen – direkt neben dem Rathaus – wieder für Besucher. Kunden können unter Telefon (0511) 6165475 oder per E-Mail an kontakt@ewi-isernhagen.de einen Termin vereinbaren. Weitere Informationen gibt es online auf www.ewi-isernhagen.de.

Maske und Mindestabstand im EWI-Kundenzentrum

Zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus gelten weiterhin folgende Regeln: Kundinnen und Kunden dürfen maximal mit einer Begleitperson vorbeischauen, müssen eine Maske tragen und den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Um möglichst wenig Kunden vor Ort zu haben, verweisen die Energiewerke aber auch auf ihr Onlinekundenportal, in dem sich Zählerstände übermitteln sowie Abschlagszahlungen und Kontaktdaten ändern lassen.

Von Carina Bahl