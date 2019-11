Isernhagen H.B

Einbrecher sind am Dienstag um 19.50 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße An der Beeke in Isernhagen H.B. eingebrochen – und offenbar aufgrund einer auslösenden Alarmanlage wieder geflüchtet.

Die unbekannten Täter hatten eine Terrassentür an der Rückseite aufgehebelt und waren so ins Haus gelangt. Doch dann verjagte der schrille Alarmton sie. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei brachte kein Ergebnis. Ob etwas aus dem Haus gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise: Wer Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel melden.

Von Frank Walter