Isernhagen F.B

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr das Fenster eines an der Hauptstraße geparkten VW aufgehebelt und daraus eine Handtasche entwendet. Die Handtasche konnte kurze Zeit später in der Nähe gefunden werden – allerdings fehlte die Geldbörse.

Zeugen beschreiben den Mann wie folgt: Er ist etwa 1,80 Meter groß, um die 40 Jahre alt und hat gebräunte Haut. Er trug eine Schiebermütze und eine schwarze Weste mit vielen Taschen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zum Täter geben können, sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 zu melden.

Von Alina Stillahn