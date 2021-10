Isernhagen

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne: Rund um den Martinstag am 11. November ist Hauptsaison für Laternenumzüge. Nachdem diese bei Groß und Klein beliebten Veranstaltungen im vergangenen Jahr in Isernhagen wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden, gibt es sie nun wieder, zumindest in einigen Ortsteilen.

In Isernhagen H.B. lädt die Freiwillige Feuerwehr für Donnerstag, 4. November, zum Laternenumzug ein. Los geht es um 18.30 Uhr vor der Sparkasse an der Burgwedeler Straße 126. Im Anschluss an den Umzug ist ein gemeinsamer Ausklang auf dem Schulhof der Friedrich-Dierks-Schule, Vor den Höfen 9, geplant. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass alle Teilnehmer die tagesaktuell gültigen Corona-Verordnungen des Landes Niedersachsen einzuhalten haben.

Am Donnerstag, 11. November, dem Martinstag, feiern die evangelische St.-Christophorus- und die katholische Heilig-Kreuz-Gemeinde auf dem Außengelände von St. Christophorus in Altwarmbüchen, Berhard-Rehkopf-Straße, um 17 Uhr einen ökumenischen Martinsgottesdienst mit Laternen.

Auch in Kirchhorst und Neuwarmbüchen leuchten die Laternen

JuKi, der Förderverein für Jugendliche und Kinder der St.-Nikolai-Kirchengemeinde Kirchhorst/Neuwarmbüchen, organisiert das Laternegehen in Kirchhorst. Los geht es am Freitag, 12. November, um 17 Uhr am Pfarramt an der Steller Straße. Begleitet wird der Umzug voraussichtlich vom Spielmannszug Wettmar. Wenn es die Corona-Auflagen zulassen, soll es hinterher einen Umtrunk geben.

In Neuwarmbüchen planen Ortsrat, Freiwillige Feuerwehr und die Kindertagesstätte Neuwarmbüchen eine gemeinsame Veranstaltung. Am Freitag, 19. November, soll es gegen 18 Uhr am Kindergarten an der Farster Straße 1 losgehen.

In N.B. und F.B. gibt es keine Umzüge

Der Laternenumzug der Freiwilligen Feuerwehr in Altwarmbüchen fällt in diesem Jahr erneut aus. „Unser Laternenumzug ist immer der größte in Isernhagen, dabei ließen sich die Corona-Regeln nicht einhalten“, sagt Philipp Suppan, stellvertretender Ortsbrandmeister in Altwarmbüchen. „Dafür geben wir dann im nächsten Jahr wieder alles.“ Auch die Ortswehren in Isernhagen N.B. und F.B. haben sich dafür entschieden, noch einmal auszusetzen.

Von Sandra Köhler