Angekommen: Syrisches Lehrerehepaar lebt mit Kindern in Isernhagen

Eigentlich hatten sie gar nicht geplant, nach Deutschland zu kommen. Als Jinda und Azad Shekhe im Jahr 2014 ihre Heimatstadt Al-Hasaka in Syrien wegen der Kriegsunruhen verlassen, wollen sie sich ein neues Leben im Irak aufbauen. Vor allem ihren Töchtern Jin (damals drei Jahre alt) und Aylen (erst wenige Monate alt) möchte das Lehrerehepaar dort eine sichere Zukunft ermöglichen. Doch dann kommt alles ganz anders. Denn jetzt leben sie in Isernhagen. Ihr Aufenthaltsstatus ist allerdings noch nicht sicher.

Helfernetzwerk unterstützt die Flüchtlinge

Inzwischen ist Aylen fünf Jahre alt und besucht die Trollgruppe des Kindergartens in N.B., ihre achtjährige Schwester Jin geht in dritte Klasse der Grundschule. Vor Kurzem hat Jin die beste Deutscharbeit der Klasse geschrieben. Vater Azad arbeitet im Outlet-Store von Home24 in Altwarmbüchen. Zusammen mit Mutter Jinda lebt die kurdische Familie in einer gemütlich eingerichteten Wohnung in F.B. Dass die vier sich in Isernhagen heimisch fühlen, verdanken sie nicht zuletzt den Ehrenamtlichen des Helfernetzwerks.

Rückblick: Eineinhalb Jahre lang wohnen die 33-jährige Jinda und der 39-jährige Azad nach ihrer Flucht aus Syrien im Irak. Jinda findet eine Anstellung an einer französischen Privatschule, und Azad arbeitet als Techniker. Doch dann kommt der sogenannte Islamische Staat (IS) in das Land. „Da hatten wir Angst um unsere Töchter“, sagt Jinda. Erneut geben sie und Azad alles auf und fliehen in die Türkei. „Dort lebten wir zwei Monate unter schlimmen Bedingungen“, erzählt Jinda.

„Wegen der Kinder haben wir gesagt: Niemals mit dem Boot“

Das Ehepaar beschließt, weiter nach Griechenland zu gehen. Aber wie hinkommen? „Wegen der Kinder haben wir gesagt: Wir nehmen niemals ein Boot“, sagt Vater Azad. So blieb nur der Fußweg. Zehn Stunden lang liefen sie von der Türkei nach Griechenland. „Ich trug Jin auf meinen Schultern, meine Frau schleppte die kleine Aylen.“ In Griechenland lebte die Familie drei Monate lang in einem Flüchtlingscamp, dann in einer Wohnung. Doch auch nach mehr als einem Jahr bekommen die Eltern keinen Sprachkurs und die Töchter keine Möglichkeit, eine Schule oder einen Kindergarten zu besuchen.

Die Familie geht weiter nach Deutschland. Im Dezember 2017 kommt sie dort an. Hier tut sich erstmals eine Perspektive für die Shekhes auf. Bereits im ersten Aufnahmelager in Oldenburg lernen Jinda und Azat die deutsche Sprache. Rasch legen sie die ersten Sprachprüfungen A1 und A2 ab. Inzwischen hat Jinda sogar schon die B1-Prüfung bestanden, ohne dafür einen Kurs besucht zu haben.

Schlittschuhlaufen in der Eishalle, segeln auf dem Steinhuder Meer

Im März 2018 wird der Familie eine Wohnung in Isernhagen F.B. zugewiesen. Ihre Betreuerin Silke von Tippelskirch vom Helfernetzwerk Isernhagen nimmt die Familie unter ihre Fittiche und begleitet sie zu Behörden, hilft ihnen mit Anträgen und bei der Anmeldung der Kinder in Kindergarten und Schule. „Regelmäßig übte sie mit mir und meinem Mann Deutsch“, sagt Jinda. Bei Ausflügen mit dem Helfernetzwerk lernen die Shekhes ihre neue Heimat besser kennen: Sie besichtigen die Herrenhäuser Gärten, segeln auf dem Steinhuder Meer und laufen Schlittschuh in der Eishalle in Mellendorf.

Mittlerweile engagieren sich Jinda und Azad selbst im Helfernetzwerk. Jinda hilft bei Veranstaltungen mit und ist in der Nähgruppe aktiv, Azad arbeitet ehrenamtlich im Repair-Café mit. Mit seinem dortigen Mitstreiter Frank Stünkel trifft er sich jede Woche zum Deutsch sprechen und Zeitung lesen. Dass Azad nach weniger als zwei Jahren in Deutschland Arbeit gefunden hat, verdankt er Silke von Tippelskirch. Sie hat zahlreiche Bewerbungen mit ihm und Jinda geschrieben. Diese wiederum hofft auf einen Ausbildungsplatz in Büromanagement.

Jinda: „Schön, dass Deutsche ihren Besuch ankündigen“

Familie Sheke ist glücklich, in Isernhagen zu wohnen. „Wegen der Menschen und der schönen Natur hier“, sagt Jinda. „Und ich bin einfach ein Dorftyp, ich mag das viel lieber als die Stadt“, erzählt Azad. „Hier können die Kinder einfach draußen spielen, und du musst keine Angst haben.“ Faszinierend finden die beiden, wie leise Deutsche sein können. „Es können zehn Deutsche in einem Raum sein, und keiner sagt etwas“, meint Azad lachend. „Schön finde ich, dass Deutsche ihren Besuch immer vorher ankündigen“, bekennt Jinda. „Das wäre toll, wenn Syrer das auch machen würden.“

Weihnachtsbäume kennen sie bereits aus Syrien

Am meisten freut beide, dass ihre Kinder sich hier so wohlfühlen. Jin ist im Chor der Marienkirche und liebt es, Weihnachtslieder zu singen. Sie und ihre Schwester mögen den Weihnachtsbaum, den die Eltern im Wohnzimmer aufgestellt haben – diese Tradition kennen sie noch von den christlichen Nachbarn aus Syrien.

„Müssen wir hier auch wieder bald fort?“, hatte Tochter Aylen beim Einzug in die Wohnung in F.B. gefragt. „Nein, erst einmal nicht“, konnte Mutter Jinda antworten und war sehr glücklich darüber. Noch ist der Aufenthaltsstatus der Familie zwar nicht sicher. Die Duldung wird derzeit alle sechs Monate erneuert. Die Eltern haben der kleinen Aylen aber ihren größten Wunsch erklärt: „Einmal möchten wir noch umziehen: Eine Wohnung finden, die wir uns selbst suchen, wenn Mama und Papa beide Arbeit haben.“

Gemeinde betreut 435 Flüchtlinge 435 geflüchtete Frauen, Männer und Kinder betreute die Gemeinde mit Stand vom 1. September 2019 in Isernhagen. Die meisten (169) stammten aus Syrien, gefolgt von einer großen Gruppe Menschen aus dem Irak (141). Aus Afghanistan kamen 27 Menschen. Weitere Herkunftsländer waren Albanien, Georgien, der Iran, der Kosovo, der Libanon, Libyen, Mazedonien, Pakistan, die Russische Föderation, Serbien, Somalia, der Sudan und die Türkei. Familien finden neue Heimat in Isernhagen Isernhagen nutzt gemeindeeigene und angemietete Unterkünfte für die Unterbringung der Menschen. Die Gemeinschaftsunterkunft Seestraße, betrieben durch das DRK, hält 80 Plätze bereit. Der Großteil der Isernhagen zugewiesenen Flüchtlinge lebt im Familienverbund. Rund 70 geflüchtete Familien fanden in diesem Jahr in Isernhagen eine neue Heimat. Lagen im Jahr 2015 die Aufgabenschwerpunkte der Gemeindeverwaltung in der Zuweisung der Menschen in Unterkünfte, verlagerte sich dies mittlerweile mehr in den Bereich der Beratung zu Themen wie Bildung, Arbeit und Wohnen. Hier gibt es Infos und weitere Hilfen Unterstützung erhält die Gemeinde bei Betreuung und Beratung durch das Helfernetzwerk Isernhagen e.V. sowie durch Caspo e.V. Informationen zu den Vereinen gibt es im Internet auf www.helfernetzwerk-isernhagen.de und www.caspo-ev.de. Zusätzlich ist Flora Collin seit mehr als 15 Jahren durch ihren internationalen Frauentreff ebenfalls unterstützend tätig.

