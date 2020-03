Coronavirus: Polizei fährt auf Reitanlage Streife

Isernhagen

Seit Kurzem bekommt Heinrich Bätke einmal am Tag ungewohnten Besuch. Dann nämlich fährt ein Streifenwagen über seine Reitanlage in H.B. Hofeigentümer Bätke freut sich über diese Aktion durchaus. „Es ist eine enorme Hilfe bei der Argumentation gegenüber meinen Einstellern.“ Denn die Kontaktsperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat auch Isernhagens Reitställe fest im Griff. Dabei, und dieses Luxus’ ist sich Bätke sehr wohl bewusst, hat es der Reitsport noch gut getroffen. Während öffentliche und private Sportstätten derzeit gesperrt sind, gelten im Sinne des Tierschutzes für Reitställe besondere Regeln. „Unterricht und Training sind zwar klar untersagt. Doch das artgerechte Bewegen der Tiere ist weiterhin erlaubt.“ Gelingen kann dies aber nur, wenn sich alle Beteiligten nun streng organisieren. „Auf unserer Anlage sind 55 Personen mit der Betreuung von rund 60 Pferden beschäftigt“, sagt Bätke.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung ( FN) gibt Betroffenen bereits seit zwei Wochen dazu genaueste Tipps an die Hand. Bis auf den Quadratmeter genau gibt es Berechnungen, wie viele Pferde zeitgleich auf dem Reitplatz sein dürfen. Für engere Räume wie Stallgassen und Sattelkammern aber gelten, wie Bätke betont, die gleichen Regeln wie für alle anderen auch: „Nicht mehr als zwei Personen zugleich am selben Ort und auch dann nur mit zwei Metern Abstand.“ Diesen Regeln unterwerfen müssen sich auch alle weiteren Pflichten im Stall: Pferde müssen gefüttert und ihre Boxen gesäubert werden. Darüber hinaus müsse täglich kontrolliert werden, ob die Vierbeiner gesund sind, und ihnen muss eine mehrstündige Bewegung möglich sein. Außerdem müssen sie auch zu Zeiten der Pandemie sowohl vom Arzt als auch vom Schmied versorgt werden können.

Regeln für Stallbetreiber, Reiter und Pferdebesitzer

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen laut FN die Reitanlagen nicht betreten. Es sollen sich nur die Personen auf dem Gelände aufhalten, die wirklich für die Pferdeversorgung und -bewegung notwendig sind. Diese sollen sich zudem an die gängigen Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz halten. Gegebenenfalls, so heißt es in den Handreichungen des Verbandes, erstelle der Betriebsleiter einen Anwesenheitsplan für die Personen, die Zugang zu der Reitanlage benötigen, und bestimmt Anwesenheitszeiten, um die Zahl der anwesenden Menschen zu minimieren. Schmied- und Tierarzttermine koordiniert der Betriebsleiter.

Auch die Reiter und Pferdebesitzer haben einige Regeln zu beachten. So sollen sie zum Beispiel auf Begrüßungsrituale verzichten und sich ausschließlich ein „Hallo“ zurufen. Nach Betreten der Reitanlage sollen sie sich zuerst die Hände gründlich reinigen und desinfizieren. Die Aufenthaltsräume der Reitställe bleiben so lange geschlossen, bis der Notfallplan wieder aufgehoben werden kann. Vor Verlassen der Anlage sollen sich die Personen ihre Hände nochmals waschen und desinfizieren. Für den Krankheitsfall empfiehlt die FN zudem zu klären, wer sich um die Fütterung und Bewegung der Pferde kümmert, dass genügend Futtermittel zur Verfügung stehen und ob Informationsketten funktionieren.

Wer große Anlage nutzen kann, ist im Vorteil

Was diese Regelungen konkret bedeuten, hat auch Marlise Grimm auf dem Basselthof zu spüren bekommen. „Wir mussten natürlich den Reitschulbetrieb einstellen. Das ist sehr schade, denn wir haben ohnehin eine Winterpause und die Kinder hatten sich darauf gefreut, dass es ab März wieder losgeht.“ Die Leiterin hofft, dass die kritische Lage nicht allzu lange anhält, denn das Pferdefutter muss trotz der fehlenden Einnahmen bezahlt werden. Immerhin sei die Versorgung der Tiere durch sie und ihr gut organisiertes Team sichergestellt, auch wenn die Pferdebesitzer aufgrund einer Ausgangssperre nicht mehr kommen dürften. Des Weiteren ist Grimm froh, dass der Hof so viel Platz bietet, und sie lobt das Verhalten der Besitzer: „Sie haben den Ernst der Lage durchschaut und bleiben auf Abstand.“

Auch Renate Vogelgesang muss Veränderungen in ihrem Reit- und Voltigierverein in Kirchhorst akzeptieren. Den Reitschulbetrieb hat der Verein eingestellt, ebenso wie die Kollegen im Dorf, die Lister Ponyschule. Dennoch müssen auch die Schulpferde hier wie dort weiterhin ausreichend bewegt werden. Aufgrund des Coronavirus mussten beide Betriebe die Reiterfreizeit für die Osterferien und einen Reitabzeichenlehrgang absagen. Vogelgesang hofft darauf, dass ihre Lehrgänge nachgeholt werden. Um ihr eigenes Pferd kümmert sie sich indessen wie gewohnt: „Wir versorgen unsere Pferde weiterhin ganz normal, ohne Schutzanzüge oder so.“

Während sich die Einsteller auf den Höfen inzwischen an die Regeln gewöhnen, hadert Bätke in H.B. derzeit eher mit Spaziergängern. „Die sind für mich echt die größte Herausforderung, weil die einfach über unsere Anlage gehen und nicht einsehen wollen, dass sie das derzeit nicht tun sollten.“

Hofeigentümer Heinrich Bätke sieht angesichts der von der Corona-Pandemie geschüttelten Wirtschaft wenig Chancen für den Großen Preis von Isernhagen in diesem Jahr. Für das erstmals geplante Nachwuchsturnier sieht es dagegen besser aus. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Isernhagen bangt um den Großen Preis Die Chancen für den Großen Preis von Isernhagen im Juli stehen schlecht. „Die Regularien für die Erstattung von gezahlten Nenn-Geldern haben sich zwar gelockert, sodass wir theoretisch auch kurzfristig absagen könnten“, sagt Heinrich Bätke, auf dessen Anlage der Reitverein Isernhagen alljährlich das international bekannte Turnier veranstaltet. „Aber selbst, wenn sich nach dem 20. April herausstellt, dass der Juli-Termin kein Problem darstellt, haben wir bis dahin noch keinen einzigen Sponsor ansprechen können.“ Zudem bezweifelt Bätke, dass die von der Corona-Pandemie geschüttelten Unternehmen derzeit in großer Geberlaune sind. Nachwuchsreitern aber gibt Bätke durchaus Grund zur Hoffnung. „Wir wollten in diesem Jahr ohnehin erstmals das Turnier teilen und neben dem Großen Preis ein kleines WBO-Turnier für jüngere Reiter anbieten.“ Sollte der Große Preis ausfallen müssen, könne der Verein allerdings sehr wohl das Nachwuchsturnier mit deutlich geringerem Vorlauf auf die Beine stellen. „Auch wenn wir dafür derzeit noch keinen Termin wissen.“

Lesen Sie auch

Von Elsa Scholz und Rebekka Neander