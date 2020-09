Isernhagen

Seit gut einer Woche gehen alle Schüler Isernhagens wieder gemeinsam zum Unterricht. Die Jahrgänge treffen sich nicht untereinander, außerhalb der Klassenräume gilt eine Maskenpflicht. Das Desinfizieren der Hände und unterschiedliche Wege ins Schulgebäude sind für die meisten Kinder und Jugendlichen längst selbstverständlich geworden. Bisher mussten noch keine Klassen in Quarantäne. „Im Prinzip läuft das reibungslos an“, bilanzierte Schulamtsleiterin Silvia Voltmer im zuständigen Fachausschuss.

Keine zusätzlichen Schulbusfahrten in Isernhagen

Und doch gibt es ein paar Knackpunkte. „Regiobus hat für Isernhagen keine zusätzlichen Fahrten eingerichtet“, teilte Voltmer den Politikern mit. Vor allem morgens seien die Busse daher voll. Die Maskenpflicht gilt zwar auch dort, aber wo viele Schüler dicht an dicht stehen, ist der Schutzfaktor nun einmal geringer. „Manche Schulen empfehlen den Eltern daher, ihre Kinder nicht mit dem Bus zu schicken“, sagte Voltmer. Das Ergebnis ließ sich Anfang der Woche am Schulzentrum in Altwarmbüchen beobachten: Der Verkehr kam komplett zum Erliegen. Viele Familien hatten sich offenbar dazu entschieden, ihre Kinder mit dem Auto zu bringen. Mit der kalten Jahreszeit vor der Tür, in der auch noch weniger Schüler aufs Fahrrad steigen, müsse man das im Blick behalten, so Voltmer.

Anzeige

Lesen Sie auch: Corona-Fälle an niedersächsischen Schulen häufen sich: Wie geht es weiter?

Weitere NP+ Artikel

Land unterscheidet bei Regeln zwischen Schule und Hort

Auch das Konzept des landesweit eingeführten Kohortensystems in den Schulen, das eine Trennung der Jahrgänge vorsieht, um bei einem Corona-Fall nur einzelne Lerngruppen in Quarantäne schicken zu müssen, hat bei manchen Eltern für Unverständnis in der Praxis gesorgt. Zwar wird dieses Prinzip am Vormittag in den Schulen durchgehalten – im Hort, der rechtlich in den Bereich der Kindertagesstätten fällt und damit im Regelbetrieb läuft, treffen aber Kinder aus unterschiedlichen Jahrgängen aufeinander. „Das ist ein bewusster Regelbruch“, beschrieb es Voltmer im Ausschuss. Das Land unterscheide zwischen den pädagogischen Anforderungen an Hort und Schule und akzeptiere, dass die Trennung im Ganztags- beziehungsweise Hortbereich an seine Grenzen gerate. „Letztlich müssen die Eltern jetzt entscheiden, ob sie ihre Kinder dennoch in den Hort schicken“, so Voltmer.

Von Carina Bahl