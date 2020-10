Isernhagen

Es braucht schon viel Anstrengung, um in diesen Zeiten positive Nachrichten zu finden. Die Corona-Infektionszahlen steigen deutschlandweit, die ausgeweitete Maskenpflicht lässt nun auch im Freien immer weniger lächelnde Gesichter erkennen. Und der eh schon immer triste Monat November kommt nun auch noch mit einem Teil-Lockdown daher, der alle Veranstaltungen und Freizeitvergnügen auf null setzt.

Da wirkt die romantische Blumendekoration im Standesamt in Isernhagen N.B. fast ein wenig fremd. Doch genau dort scheint die Corona-Pandemie bisher machtlos zu sein. Auch am Freitag gaben sich die Brautpaare im frisch sanierten und vergrößerten Trauzimmer wieder die Klinke in die Hand – natürlich nur sprichwörtlich, denn Hygiene und Abstände spielen auch dort seit dem Frühjahr eine wichtige Rolle.

Anzeige

Das neue Trauzimmer im Standesamt Isernhagen N.B. ist zehn Quadratmeter größer geworden – das bringt bei Eheschließungen zu Corona-Zeiten aber nur wenig. Maximal zehn Personen dürfen rein. Quelle: Mark Bode

160 Trauungen im Standesamt Isernhagen im Corona-Jahr

Das Heiraten haben sich die Isernhagener nämlich nicht vermiesen lassen. Mit 160 Trauungen rechnet das Standesamt in N.B. bis zum Ende des Jahres. 135 Hochzeiten konnten bis zum Freitag davon schon gefeiert werden. Von Absagen mit Blick auf die sogenannte zweite Welle der Corona-Pandemie könne nicht die Rede sein, heißt es auf Nachfrage. Ganz im Gegenteil: 2019 zählte Isernhagen auch nur 198 Eheschließungen in N.B. – und in dem Jahr war das Trauzimmer durchgängig geöffnet und nicht für mehr als zwei Monate aufgrund von Bauarbeiten geschlossen. Das Standesamt in der Buhrschen Stiftung hat seinen Ruf als eines der schönsten der Region mit Blick auf die Zahlen zurecht: Jedes zweite Brautpaar, das dort Ja sagt, kommt nicht aus Isernhagen.

Das Standesamt in der Buhrschen Stiftung in Isernhagen N.B. gilt als eines der schönsten in der Region. Quelle: privat

Ute Bobe heiratet noch kurz vor dem Teil-Lockdown

Eine, die sich jetzt noch vor dem Teil-Lockdown getraut hat – und das im wahrsten Sinne des Wortes – ist Isernhagens parteilose Ratsfrau Ute Bobe, die ab sofort den Namen Ute Wolf trägt. Sie hat am Freitag Ja gesagt. „Das lassen wir uns doch von Corona nicht nehmen“, sagte sie für sich und ihren Mann Rainer. Doch die Planung einer Hochzeit in Pandemiezeiten erforderte andere Fragen als nur die nach der Wahl des Kleides und der passenden Dekoration. Mit wie vielen Gästen und wo darf ich feiern? Und vor allem: Wie? „Mit zehn Gästen machen wir alles richtig“, bilanzierte das Ehepaar Wolf schließlich. Da die Familien direkt nach dem Jawort auch als offiziell verschwägert galten, durften Brautpaar und Gäste im Anschluss auch gemeinsam im Restaurant zu Mittag essen, bevor es am Nachmittag zur kirchlichen Trauung in die Laatzener Kapelle weiterging.

Isernhagens Erste Gemeinderätin traut selbst

Die Trauung übernahm allerdings nicht Isernhagens Standesbeamter Dirk Falke, sondern die Erste Gemeinderätin Nicole Jürgensen. Das ist kein Ratspolitikerbonus gewesen, sondern fast schon Tradition. Rund 25 Eheschließungen übernimmt Jürgensen jedes Jahr selbst – vor allem an den gefragten Sonnabenden, um die Kollegen im Standesamt zu entlasten. Schon bei ihrem Amtsantritt hatte sie dieses Versprechen abgegeben – denn trotz Verwaltungsleitung habe ihr das Trauen von Paaren immer am Herzen gelegen.

Romantik soll bei den Zeremonien auch im Teil-Lockdown weiter aufkommen. Acht Gäste und das Brautpaar dürfen im neuen Trauzimmer des Standesamts bei der Eheschließung dabei sein. Mindestabstände gibt es bei Ehepaaren nicht einzuhalten, und auch dem Höhepunkt der Hochzeit steht nichts im Wege, betont die Gemeindeverwaltung: „Das Brautpaar darf während der Trauung die Maske abnehmen, insbesondere für einen Kuss.“

Von Carina Bahl