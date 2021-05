Isernhagen

Noch hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region Hannover nicht unter dem Wert 100 stabilisiert. Doch der Trend sieht gut aus. Isernhagens Sportvereine bereiten sich bereits darauf vor, dass sie für Kinder und Jugendliche wieder Trainingseinheiten im Freien anbieten dürfen. Auch negativ auf Corona getestete Erwachsene dürfen dann unter Einhaltung von zwei Metern Abstand miteinander trainieren.

TuS Altwarmbüchen: „Alle stehen Gewehr bei Fuß“

„Hier stehen alle Gewehr bei Fuß, die Trainingspläne liegen in der Schublade“, sagt Günther Wieneke, Vorsitzender des Turn- und Sportvereins (TuS) Altwarmbüchen. Aktuell biete der Verein an, was bereits erlaubt ist: So trainieren Kinder und Jugendliche unter anderem Fußball, Tischtennis, Tennis und Volleyball kontaktfrei und in kleinen Gruppen. Altersunabhängig können Vereinsmitglieder auch Tennis und Tischtennis spielen – dabei gelten allerdings die Kontaktbeschränkungen für private Treffen. Sobald es möglich werde, wolle man wieder größere Gruppen ins Training schicken.

Vor einigen Wochen ruhte der Spielbetrieb wie hier beim TuS Altwarmbüchen noch komplett. Inzwischen ist wieder Training in kleineren Gruppen möglich. Quelle: Gabriele Gerner (Archiv)

FC Neuwarmbüchen will Kurse im Freien anbieten

Der FC Neuwarmbüchen veranstaltet inzwischen auch viele Onlinekurse über Zoom. Der Vereinsvorsitzende Dirk Walter nennt Yoga, Tanzen, Tabata, Damengymnastik und Crossfit als Beispiele. „Viele Onlinekurse werden wir auch nach der Pandemie bestehen lassen“, sagt Walter. Das Angebot werde gut angenommen. Er gehe davon aus, dass es noch dauere, bis der Grenzwert für Lockerungen lange genug unterschritten werde. „Wenn es soweit ist, legen wir aber sofort los, die Leute warten darauf.“ Viele Kurse für Erwachsene würden dann ins Freie verlegt, dafür werde der FC die Zeitpläne rechtzeitig anpassen. Die Trainingseinheiten für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren auf größere Gruppen auszuweiten, ist laut Walter einfach möglich – Hygienekonzepte und Listen zur Kontaktnachverfolgung habe der Verein ohnehin vorbereitet.

Einzeltraining und Kleingruppen dominieren aktuell auf den Sportplätzen: Der FC Neuwarmbüchen möchte das Angebot schnellstmöglich ausweiten. Quelle: privat

TSV Isernhagen setzt vorerst weiter auf Kleingruppen

Der TSV Isernhagen will dagegen für Kinder und Jugendliche nicht sofort wieder mit dem normalen Fußballtraining starten, sagt Liane Lindert, die sich in der Fußballsparte um die Jugend kümmert. „Wir beobachten die Situation, machen aber erstmal in Kleingruppen weiter.“ Man wolle im Zweifelsfall noch etwas abwarten, bis man wieder regulär starte. Bei einem Hin und Her des Inzidenzwerts werde der Aufwand zu groß. „Ich vermute, dass der Wert nochmal nach oben geht“, sagt Lindert.

Sport habe gerade für Kinder und Jugendliche eine große soziale Bedeutung. Training in Kleingruppen und auf Abstand sei eine gute Möglichkeit, um alle fit und motiviert zu halten. Auch den Wettkampfgedanken könne man trotz Abstandsregeln trainieren, zum Beispiel wenn es um Schnelligkeit gehe. Doch natürlich lebten Sportarten wie Fußball auch vom Kontakt, Zweikämpfe können beispielsweise noch nicht geübt werden.

Vereine planen Kontaktnachverfolgung mit Luca-App Sportvereine, die Trainingsmöglichkeiten schaffen, müssen auch die Kontaktnachverfolgung sicherstellen. Dazu wollen sie jetzt zunehmend die Luca-App einsetzen. Wer die App nutzt, kann beim Betreten und Verlassen einer Sportstätte einen Code einscannen, die App speichert dann die Kontaktdaten. Günther Wieneke, Vorsitzender des TuS Altwarmbüchen und der Sport-AG kümmert sich aktuell darum, dass die Gemeinde sie auch für ihre Sportplätze und -hallen einführt. Darüber hinaus möchte Wieneke Schlüsselanhänger für Menschen anschaffen, die noch kein Smartphone besitzen. Dabei funktioniert das System umgekehrt: Sie lassen ihren Code auf dem Schlüsselanhänger von den Trainern einscannen, dann speichert die App auch ihre Kontaktdaten. Neben dem TuS Altwarmbüchen will laut Wieneke auch der TSV Isernhagen Schlüsselanhänger bestellen, ebenso der Karateverein Gorin No Sho und der Altwarmbüchener Badminton Club (ABC). Auch der SSV Kirchhorst kündigt an, sich zu beteiligen. Unter den anderen Vereinen läuft Wieneke zufolge noch eine Umfrage. Die Anhänger werden von der Toto-Lotto-Stiftung gesponsert und sind daher günstig erhältlich.

SSV Kirchhorst ist „heiß darauf, dass es wieder losgeht“

Christian Possienke, Vorsitzender des SSV Kirchhorst, geht ebenfalls davon aus, dass der Inzidenzwert noch eine Weile schwanken werde. „Wir sind aber heiß darauf, dass es wieder losgeht“, sagt er. Viele Kinder und Jugendliche seien traurig, nicht richtig trainieren zu dürfen. Im Fußball und Tennis bietet der SSV Training in Kleingruppen an. Sobald der Inzidenzwert lange genug die kritische Grenze unterschreite, „wollen wir in den einzelnen Sparten wieder loslegen“, sagt Possienke. „Und werden alles dafür geben, dass der Wert dann auch unter 100 bleibt.“

Von Konstantin Klenke