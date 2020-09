Isernhagen

Nach dem ersten bestätigten Corona-Fall an der IGS befinden sich aktuell 45 Schüler sowie der Schulleiter und drei Lehrer in Quarantäne. Sie alle standen nachweislich in Kontakt mit dem infizierten Neuntklässler und wurden vom Gesundheitsamt als sogenannte K1-Personen dazu verpflichtet, 14 Tage daheim zu bleiben. Doch was bedeutet das für die Familien? Das Stimmungsbild prägt vor allem eins: Unsicherheit.

Mutter gehört selbst zur Risikogruppe

„Wir wussten ja irgendwie, dass es passieren wird, wir wussten nur nicht, wann“, sagt eine Mutter aus Isernhagen. Die Nachricht aus der Schule am Abend des 14. Septembers, dass das eigene Kind im Kontakt zu einem Corona-Infizierten stand, sei trotzdem ein Schock gewesen. „Ich hatte Krebs, hatte eine Chemotherapie und gehöre damit zur Risikogruppe“, schildert die Alleinerziehende das Problem für ihre Familie. Wie geht man mit seinem eigenen Sohn um, wenn man sich selbst schützen muss? „Die Unsicherheit, wie man was jetzt richtig macht, ist groß.“

Anzeige

Familienalltag hat sich stark verändert

Der Familienalltag habe sich seitdem stark verändert: Kühlschrank und Küche bieten nach einem Großeinkauf ausreichend Vorräte. Statt der gemeinsamen Mahlzeiten am Tisch esse ihr Sohn nun allein in seinem Zimmer, man versuche, möglichst Abstand voneinander zu halten. Das einzige Badezimmer in der Wohnung werde nach jeder Benutzung desinfiziert, überhaupt habe Hygiene jetzt einen hohen Stellenwert bekommen. „Ich habe das Glück, dass mein Sohn in der Pubertät ist“, beschreibt es die Mutter vielsagend. „Solange das WLAN und Fortnite laufen, ist er gern in seinem Zimmer und genießt die Ruhe.“ Auch das Homeschooling über das Schulprogramm Iserv funktioniere. „Zum Glück, sonst wäre das jetzt alles schwieriger.“

Weitere NP+ Artikel

Viel Lob hat sie für die IGS. „Wir wurden immer informiert, und man hat sich gut aufgehoben gefühlt“, sagt die Isernhagenerin. Weniger Verständnis habe sie derweil für das Gesundheitsamt. Es dauerte fast eine Woche, bis ein Termin für den Corona-Test ihres Sohnes feststand. Die Schulleitung leitete den Termin im Testzentrum in Ronnenberg sofort an sie weiter. Das lange Warten habe dennoch an den Nerven gezerrt. Auch dass man von einem negativen Testergebnis nie etwas erfahre, verunsichere stark. Schließlich habe man ja in den vergangenen Wochen immer wieder gehört, dass Tests positiv ausgefallen waren, aber nicht übermittelt wurden.

Ein Kind in Quarantäne und das andere geht in die Kita?

Auch eine andere Isernhagener Familie beschreibt ihren Alltag mit Kind in Quarantäne als persönliche Herausforderung. Denn zum IGS-Schüler in Quarantäne gibt es noch ein kleines Geschwisterchen im Haushalt. „Eigentlich hätten wir es ganz normal in die Kita schicken können“, betonen die Eltern – denn die Quarantäne gilt nur für das größere Kind. Eltern und Geschwister dürfen normal ihren Verpflichtungen und Freizeitbeschäftigungen nachkommen. Doch das fühle sich nicht richtig an. „Wir wollten unserer Verantwortung gegenüber der Kita gerecht werden und haben unser zweites Kind deshalb nun sicherheitshalber auch daheim gelassen“, sagen die beiden. Auch Sportgruppen am Nachmittag, Spielplatzbesuche und Verabredungen seien vorerst für alle abgesagt.

Um auch die Kollegen nicht unnötig in Gefahr zu bringen, haben beide Elternteile das Homeoffice für die Zeit der Quarantäne ihres größeren Kindes gewählt. „Zum Glück geht das bei uns“, sagen die beiden. „Arbeiten zu gehen, obwohl das Kind zu Hause vielleicht Corona hat – das hätte sich nicht gut angefühlt.“ Auch bei ihnen habe es länger als eine Woche gedauert, bis der Corona-Test möglich wurde. „Hätten wir jetzt nichts gehört, dann hätten wir uns alle freiwillig beim Hausarzt testen lassen“, betont die Mutter. Denn eines sei bei ihrer Familie nicht denkbar: Das Kind in Quarantäne von den anderen Familienmitgliedern zu isolieren, wie es im Infoschreiben der Region angeregt wird. „Das wollen wir nicht. Dann bleiben wir lieber alle zusammen zu Hause und lassen Freunde für uns einkaufen.“ Das sei eine Umarmung allemal wert.

Ohne Symptome und positiven Corona-Test endet die Quarantäne für die IGS-Schüler und Lehrer am 28. September. Dann dürfen sie wieder in die Schule. Quelle: Carina Bahl (Symbolbild)

Region: Quarantäne verlängert sich bei ausstehendem Test nicht

Anfang nächster Woche läuft die Quarantäne für die IGS-Schüler und Lehrer aus. Dann dürfen alle wieder normal in den Unterricht, sofern sie keine Symptome in den vergangenen Wochen entwickelt oder einen positiven Corona-Test haben. Ob bereits alle K1-Kontakte des IGS-Schülers getestet wurden, kann das Gesundheitsamt nach eigener Aussage zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermitteln. Wie schnell getestet werde, hänge von den Kapazitäten, aber auch von der Flexibilität und Erreichbarkeit der Testpersonen ab. Grundsätzlich verlängere sich die Quarantäne aber nicht, wenn noch kein Test erfolgt sei. „Wer innerhalb seiner 14-tägigen Quarantäne als K1-Kontakt keine Symptome aufweist, kann aus der Quarantäne herausgehen“, sagt Regionssprecherin Tanja Schulz.

Von Carina Bahl