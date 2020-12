Altwarmbüchen

Im Schaufenster ist ein Nikolaus zu sehen, und auch ein Adventskranz sowie Deko-Geschenke finden sich dort. So weit nicht ungewöhnlich für Anfang Dezember. Doch ansonsten ist die Scheibe zum Reisebüro im Altwarmbüchener Zentrum leer. Keine Reiseempfehlungen und auch keine der schönen Prospektbilder, die im Vorbeigehen doch immer Lust auf Sonne, Strand und Meer gemacht haben. Ein Corona-Effekt. Ohne Frage.

90 Prozent aller Reisen storniert oder umgebucht

Im Tui-Reisebüro selbst, das an dieser Stelle bereits seit 1983 existiert, ist auf den ersten Eindruck aber alles wie immer. Ein gut gelaunter Michael Wucherpfennig, Geschäftsführer des Reisebüros, strahlt. „Ich bin noch happy“, betont der 56-Jährige – und das, obwohl er und seine fünf Mitarbeiterinnen wohl das ungewöhnlichste und schwierigste Jahr seit der Gründung hinter sich haben. „Ich könnte jetzt ziemlich viel jammern“, sagt Wucherpfennig. Das bringe aber nichts, deshalb mache er das auch nicht. Grund zu jammern hätte er tatsächlich genug: 90 Prozent seiner Kunden, die in diesem Jahr hätten in den Urlaub fahren wollen, haben ihre Reisen storniert oder umgebucht. Mit jeder Stornierung verliert Wucherpfennig seine Provision. Eine Umbuchung bringe ihm im Prinzip auch nichts: „Eigentlich wären die Kunden ja zweimal in den Urlaub gefahren und tun es nun nur einmal.“

Risikogebiete und Reisebedingungen ändern sich fast täglich

Bis Ende Februar war noch alles normal – mit Ausbruch der Corona-Pandemie veränderte sich der Alltag von Wucherpfennig von jetzt auf gleich. Statt persönlicher Beratungen und der Vorfreude auf schöne Reisen bestimmten unzählige Telefonate und Mails die Büroarbeit. Ständig wechselnde Risikogebiete vergrößerten die Verunsicherung bei den Kunden von Woche zu Woche. Die Reiseveranstalter und Fluggesellschaften wussten nicht weniger mit ständigen Änderungen – „fast täglich“ – und neuen Angeboten die Reisebüros auf Trapp zu halten. Stornieren? Umbuchen? Doch vielleicht reisen? Gutscheine? „Es gab für uns jede Menge zu tun“, sagt Wucherpfennig. Ein wenig graue es ihm vor der Buchhaltung für dieses Jahr.

Trotzt schwieriger Lage: Kunden im Reisebüro bleiben freundlich

Wirtschaftlich war die viele Arbeit jedoch nicht. Und so musste sein Team komplett in die Kurzarbeit wechseln – von 40 auf fünf Stunden pro Woche. „Wir haben einen rotierenden Betrieb eingeführt, sodass jeder einen Tag die Woche da ist“, erklärt Wucherpfennig, der die staatlichen Hilfen ausdrücklich lobt. „Es bleibt eine finanzielle Lücke, aber die können wir mit Rücklagen schließen. Niemand hat seinen Job verloren, und wir sind alle gesund. Darauf kommt es an.“ Auch sein Vermieter habe sich sehr kulant gezeigt. Ein großes Lob hat er zudem für seine Kunden. „Ich weiß, es ging bei einigen um wirklich viel Geld, und es war Geduld gefragt“, sagt Wucherpfennig, der auch vier private Reisen für sich selbst stornieren musste. „Aber niemand ist unfreundlich geworden.“ Vielleicht liege es daran, dass sein Team schon so lange am Ort sei, man kenne die Kunden, das Vertrauensverhältnis stimme. „Dennoch war das enorm.“

Nur jeder zehnte Kunde von Wucherpfennig hat 2020 seine Reise auch angetreten – zum Beispiel in den Sommerferien nach Mallorca. Quelle: Clara Margais/dpa/Symbolbild

Aktuell herrscht Flaute im Reisebüro

Jetzt im Dezember wäre eigentlich die Hauptsaison, um Urlaubsreisen für 2021 zu buchen. Doch Wucherpfennig kann sich ungewollt entspannt im Bürostuhl zurücklehnen. „Wir sind da, aber es kommt niemand vorbei, um zu buchen“, sagt der 56-Jährige. Die Vorsicht sei immer noch groß – und das könne er auch nachvollziehen. „Eine Buchung bedeutet auch immer eine Anzahlung, und niemand weiß, wann und wie es im nächsten Jahr wieder losgeht.“ Wenn er momentan Reisen verkaufe, dann würden sich diese auf den Herbst 2021 oder immer auch wieder auf Kreuzfahrten für die Sommerferien 2022 beziehen. Dabei sei mit Blick auf die Kataloge, Frühbucherrabatte, Kinderfestpreise und Co. alles so wie immer. „Wer buchen möchte, kann das tun“, sagt der Reisebüroleiter und lacht.

Häufige Fragen zur richtigen Reiserücktrittsversicherung und den Umbuchungsbedingungen werden wohl noch lange das Geschäft bestimmen. „Aber es ist ja auch schön, dass wir jetzt mal wieder richtig für die Kunden da sein konnten“, sagt Wucherpfennig. Vor 25 Jahren seien die Leute ins Reisebüro gekommen mit dem Satz „Wir wollen in den Urlaub“ – und dann ging die große Suche und Rundumberatung los. Heute sei man im Reisebüro eher für das Feinjustieren von Flugzeiten und Co. zuständig. „Oft wissen die Kunden schon genau, wo sie hinwollen und in welches Hotel.“

„Wenn reisen wieder sicher ist, werden wir überrannt“

Und so kann der Optimist aus Überzeugung selbst der Corona-Pandemie noch etwas Gutes abgewinnen. „Ich bin gespannt, wie sich die Erfahrungen aus diesem Jahr auswirken, wenn es wieder losgeht“, sagt er. Denn 2020 seien bestimmt alle dankbar gewesen, wenn sie persönliche Ansprechpartner hatten – „und nicht im Internet anrufen mussten“. Vielleicht bewege das den einen oder anderen dazu, künftig nicht mehr online zu buchen, sondern wieder beim Reisebüro um die Ecke vorbeizuschauen. Und das wartet in Altwarmbüchen voller Vorfreude auf die ganz eigene zweite Welle. „Dann, wenn Reisen wieder sicher ist, werden wir garantiert überrannt“, sagt Wucherpfennig und hat bei der Ruhe vor dem Sturm entschieden, das erste Mal seit 1983 am Morgen des 24. Dezember sein Geschäft geschlossen zu lassen.

