Isernhagen F.B

Musik-, Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen stehen im KulturKaffee Rautenkranz in Isernhagen F.B. eigentlich regelmäßig an. Doch aufgrund des von Bund und Land verlängerten Teil-Lockdowns bleibt es dort weiterhin still. Neben den bereits ausgebuchten Adventsfrühstücken müssen Karin und Stefan Rautenkranz nun auch alle Kulturveranstaltungen bis zum 10. Januar absagen.

Bezahlte Karten gelten als Gutscheine für das KulturKaffee

Die Absagen betreffen die Auftritte von Peter von Sassen am 10. und 11. Dezember, die Feuerzangenbowle mit Peter Behnsen am 29. Dezember, das Literaturfrühstück am 3. und 10. Januar sowie den kabarettistischen Jahresrückblick mit Thilo Seidel am 9. Januar. Bereits bezahlte Tickets können als Gutschein für eine andere Veranstaltung ab der Wiedereröffnung eingesetzt werden. Die Veranstaltungen für 2021 finden sich online auf www.kulturkaffee-rautenkranz.com und sind ab jetzt buchbar.

Lesen Sie auch

Von Lisa Höfel