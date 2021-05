Ein Lichtblick für viele Familien im zweiten Corona-Jahr: Am nächsten Montag dürfen wieder alle Kinder in Isernhagen Krippe, Kindergarten und Großtagespflegestelle besuchen. Die Kitas nehmen den eingeschränkten Regelbetrieb auf. Strikte Auflagen gibt es aber weiterhin.

Kitas in der Gemeinde öffnen ab Montag wieder für alle Kinder

