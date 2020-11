Isernhagen N.B

In Zeiten von Corona sprudeln die Ideen, so auch in der Kita Kunterbunt in Isernhagen N.B. Leiterin Beate Schreier und ihre Kollegen haben zwar den üblichen Laternenumzug wegen der Pandemie absagen müssen. Stattdessen feierten am Donnerstagnachmittag die Kinder ohne Eltern und Großeltern, nur im Kreis der Erzieher, ein kleines Lichterfest. Überall hingen in den Hecken bunte Laternen, die die Jungen und Mädchen zuvor selbst in ihren Gruppen gefertigt hatten.

Auf dem Außengelände der Kita-Kunterbunt leuchten viele Laternen, die die Jungen und Mädchen selbst gebastelt haben. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Laternen leuchten auf dem Gelände der Kita-Kunterbunt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Kinderaugen und Lampions leuchten beim Lichterfest

„Wir wollten eine Veranstaltung auf die Beine stellen, die für uns möglich ist“, sagte Schreier. Da habe sich die Fläche rund um die Einrichtung angeboten. „Ganz ohne ein Fest, das wäre für die Kinder nicht schön gewesen.“ Nach einem kleinen Umzug auf dem Außengelände der Kindertagesstätte, stärkten sich die 60 Drei- bis Sechsjährigen mit Hotdogs und warmen Kinderpunsch. Danach drehten sie gemeinsam eine weitere Runde um den Kindergarten am Friedrich-Thies-Weg – und die Lampions leuchteten genauso wie die Augen der Kleinen.

Lesen Sie auch

Von Katerina Jarolim-Vormeier