Neuwarmbüchen

„Das Schönste hier ist, Freunde zu treffen“, sagt die 14-jährige Lena. Zweimal in der Woche, montags und donnerstags, steigt die Schülerin in Kirchhorst in den Bus und fährt zum Jugendtreff nach Neuwarmbüchen. Oft gemeinsam mit dem 15-jährigen Sami, der wie Lena vor allem das Krökeln, Billardspielen und Klönen schätzt. „Und wir hören viel Musik“, sagt die 14-Jährige – froh darüber, dass der jetzige Teil-Lockdown ihren Treffpunkt nicht betrifft.

Sie wie auch Sami erinnern sich ans Frühjahr, als der Jugendtreff schließen musste und Mitarbeiter wie Oliver Knauf, der den Treff leitet, den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen über die aufsuchende Arbeit hielt. Doch das, darin stimmen beide überein, ersetze eben nicht das Zusammensein mit der Clique. „Wenn sie die Treffs wieder schließen, wäre das für mich das Schlimmste“, sagt der Schüler. Denn letztlich böten die Stunden in der Einrichtung am Immenzaun ihnen eine Auszeit.

Maximal zehn Besucher dürfen sich im Jugendtreff aufhalten

Nur selten noch drehen sich die Gespräche um Corona, und wenn, sagt Sami, dann gehe es um die Regeln: Maske tragen, regelmäßig lüften, desinfizieren, Abstand halten, Verzicht auf Angebote wie Kochen oder gemeinsame Mahlzeiten. All das halten die Jugendlichen ein, lobt Knauf seine Besucher. Und auch der 15-Jährige stellt sie nicht infrage, bedauert allerdings, dass wegen der aktuellen Beschränkungen maximal zehn Kinder und Jugendliche zur Offene-Tür-Stunde kommen können. „Das ist wirklich schade, denn eigentlich sind wir hier viel mehr Leute“, sagt er. Als Kompromiss teilen sich manche Besucher die Zeit, einer geht eher, damit ein zweiter die Chance bekommt.

Auch Knauf und seine Kollegen Birgit Clausing und Ken Mosler vermissen jene Tage, als sie ohne Nachdenken große Koch- und Spielerunden im Treff organisierten. Diese Unbeschwertheit gebe es im Moment nicht, bedauert Jugendpfleger Thomas Jüngst. Gleichwohl liegen hinter ihm und seinem Team aber auch jene Wochen, in denen sie jeden Kontakt zu den Besuchern vermeiden mussten. „Wir haben telefonische Sprechzeiten angeboten, einen Spielzeugtausch organisiert, Mitmachprojekte wie das Bemalen von Steinen initiiert oder mit den Jugendlichen einen Spaziergang unternommen“, erinnert sich Knauf.

Billard spielen, krökeln und quatschen – all das steht bei den Jugendlichen in Neuwarmbüchen hoch im Kurs. Quelle: privat

Beim Kochen auf Distanz fehlt das direkte Miteinander

Eine Wiederholung dieser Wochen wünscht er sich ebenso wenig wie Lena und Sami. Denn auch der Onlinejugendtreff mit einem Empfangs- und Gruppenraum habe den direkten Kontakt nicht ersetzen können. Immerhin wissen sie jetzt um technische Details wie Video, Ton und Datenübertragung, um Spiele wie „Werwolf“ zu organisieren. Und sie beherrschen das Kochen auf Distanz, bei dem jeder Teilnehmer mit den gleichen Zutaten in der heimischen Küche – vor dem Laptop – steht und in den Töpfen rührt. Wer Knauf, Jüngst und Silvia Voltmer, Leiterin des Amtes für Jugend, Bildung und Sport, zuhört, bekommt eine Ahnung davon, wie schnell, aber auch wie umfassend das Team seine Arbeit von einem auf den anderen Tag umstellen musste.

„In unserem Bereich ändert sich ja ohnehin immer viel“, sagt Jüngst. Doch so viel Improvisation und kurzfristige Änderungen forderten auch die Mitarbeiter der Jugendpflege immens. Zugleich aber birgt dieses Jahr positive Überraschungen, unter anderem jene, dass sich mittlerweile Jugendliche auf den Spaziergang und die Schule freuen. Dazu zählt Knauf auch die große Disziplin der jungen Besucher, die die Distanz im Lockdown hielten, Plexiglaswände am Krökeltisch installierten oder eben jetzt die Regeln beachten. Gezeigt habe sich außerdem, dass Jugendlichen, denen bekanntermaßen ein enges Leben mit sozialen Medien bescheinigt werde, die direkten Kontakte in besonderem Maße vermisst hätten.

Den Jugendlichen brechen die Bezugspersonen weg

Nach der langsamen Rückkehr im Juni habe er viele Gespräche über Corona und die Pandemie führen müssen, sagt Knauf. „Die Jugendlichen waren schlicht unzureichend informiert.“ Und dann hätten sie den Wegfall vieler Bezugspersonen verkraften müssen, sei es der Trainer im Sportverein oder der Lehrer in der Musikschule. Für Voltmer geht es in der aktuellen Debatte um Homeoffice, Belastung für Familien oder neue Einschränkungen zu wenig um die Kinder und Jugendlichen. „Mich ärgert ganz klar die eingeschränkte, negative Sicht auf die Jugendlichen“, sagt sie und wünscht sich auch von den Eltern, dass sie die Zeit, die sie mit ihren Söhnen und Töchtern verbringen können, als qualitative Zeit nutzen. Sie bewege, wie viele großes Mitleid „mit den armen Eltern“ haben, aber zugleich den Nachwuchs aus dem Blick verlieren.

Diesen Wunsch teilt sie mit Knauf und Jüngst, nach dessen Angaben eine Corona-Normalität in den Treffs wie Neuwarmbüchen eingekehrt ist. Und doch, sagt Knauf, möchte er sein altes Leben zurück. Jenes mit Ausflügen und spontanen Aktionen. Und damit der Chance, wieder neue Kinder begrüßen zu können. Denn auch das ist eine Auswirkung der Corona-Pandemie: Derzeit besuchen vor allem die Isernhagener die Jugendtreffs, die die Einrichtungen schon kennen. Neue Gesichter seien selten in einer Zeit, in der die Angst vor einer Infektion alles überschatte, sagt Knauf bedauernd.

Von Antje Bismark