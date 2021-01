Isernhagen

Mit 190,1 lag der Inzidenzwert der Gemeinde Isernhagen am Montagmittag zwar immer noch weit oben – aber im Vergleich zu vergangenem Freitag, als Isernhagen mit einem Wert von 275,1 Spitzenreiter in der Region wurde, scheinen die Infektionszahlen nun wieder langsam zu sinken. Laut Gesundheitsamt waren – Stand Montagmittag – noch 105 Isernhagener mit dem Coronavirus infiziert.

450 Isernhagener angesteckt

Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 haben sich somit 450 Isernhagener mit dem Coronavirus infiziert. Der rasante Anstieg der Infektionszahlen in Isernhagen trotz Lockdown war in der vergangenen Woche mit einem Corona-Ausbruch im Seniorenpflegeheim Lindenhof in N.B. zu erklären. Dort hatten sich insgesamt 35 Bewohner und neun Mitarbeiter angesteckt. Einen weiteren Hotspot verzeichnet die Region in Isernhagen aktuell nicht. Die Ansteckungen würden sich auf Familienkreise und andere private Bereiche verteilen.

Von Carina Bahl