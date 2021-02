Isernhagen

Der Inzidenzwert der Gemeinde Isernhagen liegt erstmals seit dem 20. Dezember wieder unter 100. Das teilte das Gesundheitsamt der Region Hannover am Freitagmittag mit. Aktuell sind demnach noch 48 Isernhagener mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 haben sich insgesamt 488 Menschen im Gemeindegebiet mit dem Coronavirus angesteckt. Am Freitag sank der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner angibt, auf einen Wert von 84,9. Insgesamt sind inzwischen 16 Isernhagener an oder mit dem Coronavirus gestorben, teilt das Gesundheitsamt auf Nachfrage mit – das sind sechs neue Todesfälle seit Dienstag.

Isernhagen erreichte den höchsten Inzidenzwert in der Region

Zuletzt war der Inzidenzwert in Isernhagen am 22. Januar auf 275 und damit auf den höchsten Wert in der Region Hannover gestiegen. Neben vielen Ansteckungen im privaten Bereich hatte es einen größeren Ausbruch im Dana-Seniorenpflegeheim in N.B. gegeben. Dort hatten sich mehr als 35 Bewohner und neun Mitarbeiter infiziert.

Eine Coronavirus-Mutation konnte das Gesundheitsamt laut eigener Aussage in Isernhagen bisher nicht nachweisen, betont aber gleichermaßen, dass es noch keinen kompletten Überblick über die Lage in der Region gebe, da noch nicht alle Labore im Stande seien, Mutationen zu erkennen.

Von Carina Bahl