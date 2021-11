Isernhagen

Die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Das gilt auch für die Proben und Konzerte der drei Isernhagener Chöre Vokal Ensemble, Isernhagenchor 50plus und Femmes Vocales, allesamt unter Leitung von Anne Drechsel. Wegen der Kontaktbeschränkungen und Lockdowns hatten die Sängerinnen und Sänger mehr als ein Jahr lang nicht gemeinsam proben können. Den Neustart wollen sie nun auch mit Blick auf steigende Infektionszahlen möglichst sicher gestalten – und setzen daher auf 2 G plus beim Singen und neue Ideen bei Konzerten.

Vokal Ensemble singt verteilt in der St.-Nicolai-Kirche

Zum Beispiel steht in Kürze das große Adventskonzert des Vokal Ensembles am Sonnabend, 27. November, ab 19 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche in Hannover-Bothfeld an. Dicht an dicht vor dem Altar wird der Chor dabei nicht mehr stehen. „Stattdessen werden die Sängerinnen und Sänger im Kirchenraum verteilt auftreten“, sagt Sprecherin Dorothea Spörecke-Kowalewski. Dies ermögliche einen großen, abwechslungsreichen Klang – und gleichzeitig Abstand zueinander.

Inhaltlich gibt es derweil auch neue Ideen: So soll es weniger Konzerte mit gemischtem Programm von Klassik über Jazz bis hin zum Pop geben. Stattdessen geht Chorleiterin Anne Drechsel dazu über, Konzerte unter ein bestimmtes Motto zu stellen, wie etwa das jüngste Opernkonzert des Isernhagenchors 50plus im Isernhagenhof, als ausschließlich Opern, Operetten und Musicals auf dem Programm standen. „Der Frauenchor Femmes Vocales plant für 2022 beispielsweise ein Konzert mit zwei musikalischen Messen“, kündigt Spörecke-Kowalewski an.

Lesen Sie auch Isernhagenchor 50plus gibt Konzert zum Jubiläum

Sängerinnen und Sänger testen sich vor Proben

Seit Ende der Sommerferien sind wieder Proben mit den Chören in der Begegnungsstätte in Isernhagen H.B. möglich. Kein Vergleich zu den improvisierten Proben in Gärten, Kleingruppen oder als Einzelstunde bei Anne Drechsel, wie sie zuletzt vonstattengehen mussten. Umso mehr setzt der Chor auf Sicherheit, wenn nun wieder gemeinsam geprobt wird. Man habe sich entschieden, die 2-G-plus-Regel anzuwenden. Alle Chormitglieder seien geimpft und führten vor Proben und Auftritten zusätzlich einen Selbsttest durch, sagt Spörecke-Kowalewski.

Sie empfehlen auch dem Publikum, sich vor dem Konzertbesuch am Sonnabend, 27. November, selbst zu testen. „Wir können es nicht anordnen, aber vorschlagen“, sagt sie. Die 2-G-Regel gilt beim Konzert auf jeden Fall – Karten für 10 Euro gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Böhnert in H.B. sowie an der Abendkasse. Konzertbeginn ist um 19 Uhr.

Die 60 Sängerinnen und Sänger des Vokal Ensemble wie auch im Isernhagenchor 50plus sowie die mehr als 30 Frauen bei den Femmes Vocales freuen sich derweil auch stets über Verstärkung. Weitere Informationen gibt es bei Nicola Boettcher (Vokal Ensemble) unter Telefon (0151) 58070619 und bei Marita Löffler (Femmes Vocales und 50plus Chor) unter Telefon (05139) 402660.

Von Katerina Jarolim-Vormeier