So hatte sich Isernhagens neuer Gemeindebürgermeister Tim Mithöfer (CDU) seine ersten Wochen im Rathaus wohl nicht vorgestellt: Der 47-Jährige befindet sich ab sofort für 14 Tage in Quarantäne. „Ich habe einen positiven PCR-Test“, teilte Mithöfer am Montag von sich aus mit. Am Freitag habe er eine Warnmeldung über seine Corona-App erhalten, bis Sonnabend seien seine Schnelltests negativ gewesen, am Sonntag hingegen war der Selbsttest positiv – ein PCR-Test am Flughafen bestätigte letztlich die Corona-Infektion. Er wolle damit ganz transparent umgehen. „Ich bin doppelt geimpft und teste mich fast täglich, aber momentan kann es wieder jeden treffen“, betont Mithöfer. Er könne nur dafür sensibilisieren, dass dieser Tage wieder jeder verstärkt auf die Hygieneregeln achte, sich regelmäßig teste und Kontakte, soweit möglich, reduziere. Ihm gehe es soweit gut, er habe nur leichte Erkältungssymptome. Auch wichtig für ihn: Seine Frau und Kinder sind gesund.

Trotz vieler K1-Kontakte: Gemeindeverwaltung bleibt arbeitsfähig

Mithöfer habe sich inzwischen häuslich isoliert. Die erste Sorge, dass seine Infektion die Arbeit des Rathauses beeinträchtigen könnte, habe sich zum Glück nicht bestätigt. Schließlich hatte Mithöfer in der vergangenen Woche nicht nur politische Sitzungen besucht, sondern auch zahlreiche Kennenlerngespräche geführt – die Liste der K-1-Kontakte ist somit lang. Die Auswirkungen sind hingegen gering: Wer doppelt geimpft ist und keine Symptome aufweist, muss sich weder einem PCR-Test unterziehen noch in Quarantäne begeben. Die Gemeindeverwaltung bleibt also arbeitsfähig. „Ich kann die Seite des RKI sehr empfehlen, dort sind die Informationen gut aufbereitet“, sagt Mithöfer. Der transparente Umgang mit einer Infektion sei besonders wichtig, um weitere Ansteckungen zu vermeiden, so Mithöfer weiter. Deshalb sind alle relevanten Kontakte und das Gesundheitsamt bereits informiert und die Corona-Warn App aktualisiert.

Politische Sitzungen ab sofort wieder als Online-Videokonferenz

Mithöfer selbst ist froh, dass sich im Corona-Jahr vieles beim Thema digitales Arbeiten getan hat. „Ich arbeite natürlich weiter, nur eben von zu Hause.“ Die Gemeinde hat sich mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen zudem entschieden, auf Präsenzveranstaltungen vorerst zu verzichten und zu Online-Videokonferenzen zurückzukehren. Der Ortsrat K.B. trifft sich daher am morgigen Dienstag, 16. November, ab 18.30 Uhr digital, der Ortsrat H.B. am Donnerstag, 18. November, zur selben Uhrzeit. Wer dabei sein möchte, sollte sich per E-Mail an info@isernhagen.de anmelden, um seine Zugangsdaten zu erhalten.

