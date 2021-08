Isernhagen

„Wir wollen die Sicherheit in den Kitas ein wenig erhöhen“, sagt Sascha Trampe, Amtsleiter für den Bereich Jugend, Bildung und Sport im Isernhagener Rathaus. Aus diesem Grund hat die Gemeinde jetzt 16.500 Lolli-Tests bestellt, mit denen die Familien ihre Kita-Kinder daheim auf Corona testen können, sodass infizierte Kinder im Idealfall gar nicht erst in die Einrichtung kommen und andere anstecken können.

Zwei kostenlose Tests pro Woche sollen die Kita-Kinder nun für neun Wochen erhalten. „Unser Handwerkerteam verteilt die Tests an die Einrichtungen gerade“, erläutert Trampe. Die Kitas wiederum würden die Verteilung an die Eltern übernehmen.

Keine Corona-Testpflicht in Kitas

Eine Testpflicht, wie es sie an Schulen gibt, ist in den Kitas nicht gegeben. „Es ist alles freiwillig“, betont Trampe. Eltern müssten das Testergebnis auch nicht quittieren, wie es in den Schulen der Fall ist. Wer sein Kind nicht testen wolle, müsse das auch nicht. Allerdings sind die Lolli-Tests für die Kinder meist kein Problem und auch nicht unangenehm: Im Gegensatz zum Abstrich in Nase oder Rachen wird der Lolli-Test, wie der Name es andeutet, nur wenige Sekunden in den Mund genommen, um eine Speichelprobe zu erhalten.

Lieferung des Landes steht noch aus

Die Gemeinde hat für ihre kommunalen wie auch für die Kitas in freier Trägerschaft und die Tagespflege insgesamt 16.500 Lolli-Tests bestellt. Das Land hatte Isernhagen nur 6000 bis 7000 Corona-Tests in Aussicht gestellt. „Die Berechnung erfolgte nach Zahlen aus dem März 2020“, erläutert Trampe. Damals habe es die neue Kita Birkenwäldchen und die Kita der Johanniter in F.B. noch gar nicht gegeben, manch eine Kita-Gruppe sei damals nicht voll belegt gewesen – die Lolli-Tests des Landes hätten daher so oder so nicht ausgereicht, um den Familien ein einigermaßen gutes Angebot zu machen. Entsprechend hatte der Rat noch vor der Sommerpause grünes Licht für die Anschaffung kommunaler Lolli-Tests gegeben.

Wann die Testlieferung des Landes erfolgen wird, kann Trampe noch nicht sagen. Zwar hatte das Land bereits im Mai Tests für Kita-Kinder versprochen, ein Termin für die Verteilung sei im Rathaus jedoch noch nicht bekannt. Bis dahin verteilt die Gemeinde ihre eigens bestellten Tests.

Von Carina Bahl