Isernhagen

Testen und impfen – so lautet aktuell die bundesweite Strategie, um der Corona-Pandemie Herr zu werden. In der Gemeinde geht an diesem Donnerstag, 15. April, nun schon das zweite öffentliche Testzentrum an den Start, um Isernhagenern ein unkompliziertes und kostenloses Angebot zu machen. Aus dem Kulturzentrum Isernhagenhof ist binnen weniger Monate erst ein Impfzentrum und nun ein Testzentrum geworden.

Termine fürs Testzentrum Isernhagenhof gibt es online

Die Johanniter übernehmen den Betrieb des Testzentrums Isernhagenhof – im Foyer der Veranstaltungsscheune an der Hauptstraße 68 in F.B. Wo vor wenigen Wochen noch gut 200 Erzieherinnen und weiteres Kita-Personal eine erste Corona-Schutzimpfung erhielten, sind jetzt die Bürger und Bürgerinnen zum Test willkommen. Am Mittwoch wurde alles eingerichtet, mehr als 40 Anmeldungen liegen für den ersten Testtag schon vor.

Rettungssanitäter Ahed Al Rifai (links) und Helge Vogelsang von den Johannitern im Anmeldebereich am Eingang: Dort müssen Isernhagener sich ausweisen. Quelle: Carina Bahl

Das Prinzip ist denkbar einfach: Auf der Internetseite www.isernhagen.de/testzentrum-corona können sich Interessierte einen Termin für ihren Test buchen. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich unter Telefon (0511) 6153 3800 einen Termin geben lassen. Im Isernhagenhof-Foyer gilt eine Einbahnstraßenregelung, Besucher müssen eine medizinische oder FFP2-Maske tragen. An der Anmeldung legen sie ein Ausweisdokument vor – etwa Personalausweis, Reisepass oder Führerschein. Von dort geht es in den Testbereich. Der Abstrich erfolgt in Rachen und Nase, wie Johanniter-Bereichsleiter Helge Vogelsang erläutert.

Der Corona-Schnelltest dauert 15 Minuten – vom Abstrich in Mund und Nase bis zum Ergebnis. Quelle: Carina Bahl

4000 Corona-Tests sind pro Woche im Isernhagenhof möglich

Fünf Termine können pro Viertelstunde vergeben werden – 400 Corona-Tests sind pro Woche im Isernhagenhof denkbar. „Spontantestungen sind nicht möglich“, betont Vogelsang. Aus dem einfachen Grund, dass man Warteschlangen, die für sich schon ein Infektionsrisiko mitbringen würden, vermeiden wolle. Dem Datenschutz zuliebe erhalten die Getesteten eine Farbkarte mit einer Nummer. Nach dem Abstrich nehmen sie im Wartebereich Platz – 15 Minuten später liegt das Testergebnis vor. Per Aufruf über Farbe und Nummer können sich die Getesteten ihre Bescheinigung abholen. „Bei einem positiven Test gibt es die Möglichkeit, direkt vor Ort bei uns einen PCR-Test machen zu lassen“, sagt Vogelsang. Dieses Ergebnis liege dann spätestens nach 24 Stunden vor. Zudem würden die Getesteten dann auf die ab sofort geltende häusliche Quarantäne hingewiesen.

Im Foyer wird dauergelüftet – nach rund 20 Minuten geht es durch eine weitere Tür wieder nach draußen. Die Johanniter betreuen mit zwei Mitarbeitern den eigentlichen Corona-Testbetrieb, die Gemeinde stellt im Isernhagenhof zwei weitere Mitarbeiter für die Organisation drumherum, der Kulturverein Isernhagenhof übernimmt den Schließdienst und die Reinigung.

Dauerlüften, Abstand und Maskenpflicht: Im Foyer gibt es ausreichend Platz, um auf sein Testergebnis zu warten. Quelle: Carina Bahl

Mehr als 560 Corona-Tests bisher bei Renafan in Altwarmbüchen

Die Nachfrage nach den kostenlosen Corona-Schnelltests in Isernhagen ist groß. Bereits Ende März hatte das erste Testzentrum in der Gemeinde im Seniorenpflegeheim Renafan am Lüneburger Damm in Altwarmbüchen seinen Betrieb aufgenommen. Auch dafür können online auf der Homepage der Gemeinde Termine gebucht werden. Die Auslastung liege bisher bei rund 90 Prozent, teilt die Gemeinde mit. 560 Abstriche wurden an den ersten fünf Testtagen genommen – bisher wurde kein Besucher positiv auf Corona getestet, teilt die Gemeinde mit. Die Tests erfolgen dort im Freien, links neben dem Eingang unter einem Pavillon am Fenster. Auf dem Parkplatz können die Getesteten auf ihr Ergebnis warten.

Wichtig ist jedoch: Testen lassen dürfen sich bei Renafan und im Isernhagenhof nur Menschen, die sich gesund fühlen und keine Erkältungssymptome aufweisen. Alle anderen sollten ihren Hausarzt informieren oder sich unter Telefon 116 117 einen PCR-Test organisieren.

Die Corona-Schnelltests im Renafan sind dienstags, mittwochs und freitags, jeweils von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, möglich. Lediglich am Freitag ist bereits um 17 Uhr Schluss. Im Isernhagenhof gibt es Termine montags von 8 bis 14.45 Uhr, donnerstags von 10 bis 17.15 Uhr und sonnabends von 8 bis 16.15 Uhr. Damit sind bis auf den Sonntag nun alle Wochentage in Isernhagen abgedeckt. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich nur an Isernhagener sowie Menschen, die in der Gemeinde arbeiten.

Von Carina Bahl